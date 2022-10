Bittó Cigániková na adresu poslancov: Majú rovnaké predsudky ako vrah zo Zámockej

Na Slovensku sa nateraz nezavedie inštitút partnerského spolužitia. Poslanci Národnej rady neposunuli do druhého čítania návrh novely Občianskeho zákonníka z dielne SaS.

„Tento návrh by nikomu neublížil, len by pomohol. Tak, ako existencia inštitútu manželstva nemá význam pre, akože konzervatívca, Borisa Kollára, nemá partnerské spolužitie význam pre promiskuitných ľudí, napríklad aj z komunity LGBTI,“ reagovala Jana Bittó Cigániková (SaS). Dodala, že do života druhých nikomu nič nie je. Podľa poslankyne však tým, ktorí sa rozhodli žiť vo vzťahu jeden s druhým celý život bez ohľadu na „škatuľkovanie podľa orientácie“, mohol inštitút pomôcť legitimizovať vzťahy.

„Majú rovnaké predsudky, ktoré viedli vraha dvoch mladých ľudí k nezmyselnej vražde. Odmietnutie aspoň minimálnej snahy o zrovnoprávnenie ľudí. Táto nenávisť a obmedzenosť ťahajú našu krajinu späť,“ dodala Bittó Cigániková.

Zo 133 prítomných poslancov hlasovalo za návrh 50, proti bolo 37, zdržali sa 15 poslanci a 31 nehlasovalo.

Čítajte viac Poslanci mali plné ústa solidarity a pomoci. Inštitútu partnerského spolužitia však dali stopku

Návrh mal podľa poslancov SaS zlepšiť legislatívu v oblasti majetkových práv týkajúcu sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Partnerské spolužitie malo byť možné podľa návrhu uzavrieť medzi dvoma osobami rôzneho pohlavia, ako aj medzi osobami rovnakého pohlavia. Zaviesť navrhovali oprávnenia v prospech spolužijúcich partnerov v oblasti dedenia, informovanosti o zdravotnom stave, ako aj pri nároku na ošetrovné.

Poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS) po hlasovaní zdôraznila, že išlo o minimálny balík práv. „Nešlo o nič, čo by mohlo spoločnosť rozdeľovať, išlo tam o praktické situácie,“ povedala na tlačovej konferencii s tým, že návrh sa mohol upraviť v druhom čítaní. SaS sa chce naďalej usilovať o posilnenie práv LGBTI+ ľudí, najprv chcú o tom hovoriť s politickými partnermi.

Šéf SaS Richard Sulík vyhlásil, že jeho strana po najbližších voľbách vstúpi len do takej koalície, ktorá si v koaličnej zmluve a programovom vyhlásení vlády zakotví prijatie legislatívnych partnerstiev. „Ak SaS bude v budúcej koalícii, len za tej podmienky, že sa návrh registrovaných partnerstiev, ktorý bude z našej strany dostatočne včas a odborne zdatnými ľuďmi vypracovaný a prediskutovaný, dostane do koaličnej zmluvy, respektíve programového vyhlásenia vlády a bude aj obratom schválený,“ priblížil.

Poslanec Richard Vašečka (OĽANO) hlasoval proti návrhu. „Pred voľbami sme vám sľúbili, že budeme v parlamente chrániť manželstvo ako zväzok muža a ženy. Preto som dnes nehlasoval za zavedenie registrovaných partnerstiev na Slovensku,“ napísal na sociálnej sieti s tým, že ak je to potrebné, sú ochotní pomôcť usporiadať majetkové práva osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. „Nie sme však ochotní súhlasiť s niečím, o čom vieme aj na príklade množstva iných krajín, že spúšťa lavínu, na konci ktorej sú adopcie detí pármi rovnakého pohlavia, či trestanie ľudí za ich nesúhlas s takýmito vecami,“ doplnil.

Prezidentka je sklamaná, že zákon neprešiel

Prezidentka SR Zuzana Čaputová je sklamaná, že napriek deklarovanej podpore poslancov zákon o partnerskom spolužití v parlamente nenašiel pri hlasovaní dostatočnú podporu. Skonštatovala, že k vytvoreniu pocitu bezpečia a prijatia LGBTI+ komunite nepostačia iba prázdne gestá a deklarácie, ale treba aj konať. Uviedla to na sociálnej sieti.

„Našu spoločnosť neohrozuje láska dvoch ľudí rovnakého pohlavia ani ich partnerský vzťah. Naša spoločnosť dopláca na ľahostajnosť a necitlivosť, keď ani takáto hrozná tragédia nepohne dostatočným počtom poslancov a poslankýň, aby urobili potrebný a správny krok. V ústrety pozostalým, komunite aj nám všetkým,“ uviedla prezidentka. Útoky z nenávisti sú podľa nej útokom na bazálne hodnoty spoločnosti a v tomto zmysle sa týkajú všetkých.

Ako komentovala, bezprostrednou reakciou na vraždu z nenávisti spoločnosť ukázala, že súcití s komunitou LGBTI+. Významná časť spoločnosti podľa nej považuje za samozrejmé, že ľudia z tejto komunity majú byť prijatí a cítiť sa rovnako bezpečne ako ktokoľvek z nás. „Zákon o partnerskom spolužití mohol byť prvým krokom v ústrety,“ podotkla Čaputová. „Neviem, ako chceme prispieť k pocitu bezpečia a prijatia našich spoluobčanov, keď sa budú poslanci báť aj obyčajnej notárskej zápisnice,“ dodala.