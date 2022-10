Politológ: Ak torzo koalície považuje rovnoprávnosť ľudí za nadprácu, treba ich čo najrýchlejšie vymeniť

Na Slovensku sa nateraz nezavedie inštitút partnerského spolužitia. Poslanci parlamentu v stredu neposunuli do druhého čítania návrh novely Občianskeho zákonníka z dielne SaS.

Podľa politológa Radoslava Štefančíka ide o dôkaz, že reči politikov sú len povinným rétorickým cvičením.

Čo na hovoríte na to, že tento návrh napriek črtajúcej sa podpore neprešiel do druhého čítania?

Ide o dôkaz, že všetky tie reči politikov, ako im je ľúto dvoch zastrelených mladých ľudí, sú len povinnými rétorickými cvičeniami, ktoré sa v takýchto situáciách patrí povedať, ale vôbec nie sú založené na úprimnej ľútosti. Nehovoriac o nechutných komunikačných výstrelkoch Igora Matoviča. Je to nechutné, nemiestne, smutné a odporné zároveň. Správanie sa poslancov Tarabu a Kuffovcov v tomto prípade nemôže prekvapiť. Dostali sa do parlamentu na kandidátke krajnej pravice a na tomto príklade vidíme, že svoj mentálny svet majú veľmi podobný. Podobný s tými politikmi, ktorí pre svoje nenávistné komentáre čelili trestným konaniam.

Ako komentujete obavy poslancov, že by to mohlo viesť k registrovaným partnerstvám či manželstvám vs. to, že Slovensko roky napriek sľubom politikov neprijalo a v súčasnosti nemá nijak upravené práva pre spolužitie tejto menšiny?

Tento druh politikov vo väčšine Európy už vymrel ešte v minulom storočí a Slovensko je jednou z mála rezervácií, kde podobne uvažujúci ľudia ešte stále rozhodujú o veciach verejných. Osobne nedokážem pochopiť, prečo by sa mal niekto obávať registrovaných partnerstiev dvoch osôb rovnakého pohlavia.

Návrh sa však týka nielen párov odlišného, ale aj rovnakého pohlavia. Počas diskusie zaznelo aj pár absurdných argumentov o tom, že do definície LGBTI+ patria aj ďalšie „úchylky“, že sa prijatím týchto práv zneužíva tragédia, pri ktorej prišli o život dvaja mladí hlásiaci sa k tejto komunite, na presadenie protirodinnej politiky a podobne. O čom svedčia takéto komentáre? Je v NR SR aktuálne atmosféra taká, aby podobný návrh prešiel?

Nie, ak by aj ultrakonzervatívni poslanci urobili nejaký ústupok, urobia to len pod tlakom atmosféry, ktorá po tejto vražde na Slovensku vznikla. Oni to tak necítia, nemajú potrebu pomáhať všetkým ľuďom, len vybraným.

Bol podľa vás tento návrh nadprácou voči programovému vyhláseniu vlády?

Programové vyhlásenie robili v období, kedy si nikto nevedel predstaviť, že nejaký človek o dva roky zabije na Slovensku iného človeka pre jeho sexuálnu orientáciu. Ak ale ak torzo vládnej koalície považuje rovnoprávnosť ľudí na Slovensku za nadprácu, máme vo vláde zlých a nesprávnych ľudí. A treba ich čo najrýchlejšie vymeniť.