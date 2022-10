Môže viesť bezradnosť k pytliactvu na medvede? Ťažko to zistiť

Najväčší počet hlásení o problémových medveďoch, ktoré sa približujú k ľudským obydliam, prichádza z regiónov Podpoľanie, horná Nitra, Turiec a Liptov. „Na základe našich štatistík nemôžeme hovoriť o zvyšovaní sa počtu prípadov pytliactva na medveďa hnedého v SR a ani o tom, že by sa táto trestná činnosť páchala len v regiónoch, kde je najväčší počet stretov či škôd spôsobených medveďom hnedým,“ hovorí Jaroslav Slašťan, vedúci Zásahového tímu pre medveďa hnedého pod Štátnou ochranou prírody SR.

Envirorezort však potvrdil, že podľa zistení štátnych ochranárov sa v súčasnosti najviac prípadov pytliactva eviduje v lokalitách, ktoré patria do územnej pôsobnosti Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana. Slašťan upozorňuje, že k pytliactvu dochádzalo aj v čase, keď ministerstvo udeľovalo výnimky na ochranný a regulačný lov medveďa. Poukázala na to aj zoologička Mária Apfelová zo Správy Národného parku Veľká Fatra. Problémové regióny a prípady pytliactva by preto do súvisu nedávala.

Desiatky zastrelených medveďov

Štatistika o prípadoch pytliactva, ktorou ochranári disponujú, je podľa Slašťana len malým percentom tejto trestnej činnosti. „O väčšine týchto trestných činov sa nedozvieme. Buď sú telesné pozostatky pytliakmi zlikvidované, alebo použité,“ doplnil. Za uplynulých 10 rokov evidujú ochranári na území Slovenska 19 nelegálne ulovených jedincov medveďa hnedého.

„U 33 medveďov bola príčina usmrtenia neznáma, pretože z nájdených telesných pozostatkov už veterinárny lekár nedokázal stanoviť príčinu usmrtenia. Išlo o kostrové pozostatky alebo kadáver v značnom štádiu rozkladu,“ ozrejmuje vedúci zásahového tímu. V apríli sa pre Denník N vyjadril, že podľa ich informácií je ročne zastrelených viac ako 100 medveďov.

Zásahový tím sa zaoberá problémovými jedincami, ktoré si hľadajú potravu v blízkosti ľudí. Najskôr sa ich snažia rôznymi spôsobmi odplašiť, sledujú ich správanie a vyhodnocujú, či je toto správanie nezvratné. V tomto roku odstránil zásahový tím ôsmich medveďov, vlani ich bolo sedem. Ochranári to považujú za najkrajnejšie riešenie, ku ktorému pristupujú až v prípade neúčinnosti všetkých dostupných preventívnych opatrení.

Bežec, ktorého uplynulú stredu podvečer napadol medveď, sa pohyboval po značenom turistickom chodníku v lokalite Javorina pri obci Valča. „Prvýkrát mu zaútočil na tvár a hlavu, následne k ležiacemu prišiel ešte dvakrát a pohrýzol mu celé telo, ruky, nohy aj trup,“ uviedli záchranári, ktorí muža ratovali. V súčasnosti leží v Univerzitnej nemocnici v Martine a je v stabilizova­nom stave.

„Každý útok medveďa hnedého na človeka je veľmi vážnou situáciou, ktorú nemožno zľahčovať. Hoci takéto útoky sú veľmi zriedkavé v porovnaní s útokmi iných zvierat, medzi nimi aj domácich (prevažne psov), priťahujú značnú pozornosť médií,“ odpísali z tlačového oddelenia envirorezortu.

Presnejšie údaje o počte útokov medveďa na človeka vedie ministerstvo od roku 2000. Odvtedy dochádza v priemere k trom útokom ročne, najčastejšie v dôsledku prekvapenia vodiacej medvedice a jej prirodzenej snahy o obranu mláďat. „Pre porovnanie však treba uviesť, že v rokoch 1985 – 1987, keď sa na Slovensku oficiálne ročne ulovilo priemerne 43 medveďov, dochádzalo priemerne k deviatim útokom medveďa za rok,“ spresnil envirorezort.

V okolí obce Valča evidujú pohyb medveďa, problémy zatiaľ šelma nespôsobuje. „Valča je podhorská obec, je preto predpoklad, že medvede sa čoraz viac približujú k dedine. Boli pozorované v dolinách, ktoré obklopujú dedinu a boli pozorované aj v jej blízkosti. Išlo o odtlačky nôh,“ hovorí starostka Mária Ondráčková. Zoči-voči sa so šelmou dosiaľ nikto nestretol.

Cítili sa obkľúčení

O pytliactve na medvede v okolí obce nemá starostka žiadne informácie. Zoologička Apfelová si spomína na dva prípady zastrelených zvierat z roku 2019. V jednom prípade išlo o medveďa, v druhom o medvedicu. „Odhaľovanie pytliactva je veľmi ťažké a komplikované a väčšinou to závisí od aktivity polície,“ dodáva. V uplynulých rokoch skôr zaznamenávajú zrazené medvede.

Usmrtenie strelnou zbraňou potvrdil veterinár v prípade uhynutého medveďa, ktorý bol nájdený koncom septembra v katastrálnom území obce Moštenica (okres Banská Bystrica). „Žijem tu celý život. Vždy sme vedeli, že medvede sú, no vidieť ich alebo ich stopu bola vzácnosť. Teraz chodia medvede dennodenne na cintorín, ktorý je už v intraviláne obce,“ približuje starostka Moštenice Katarína Chabanová.

Miestni tam vídajú väčšieho staršieho medveďa i medvedicu s dvomi mladými. Ich prítomnosť prezrádzajú čerstvé stopy. Medveď po sebe zanechal aj rozhrabaný hrob, kde boli divé včely. Zásahovému tímu to už starostka viackrát nahlasovala. „Len mi povedali, že to monitorujú. Našťastie do centra obce nechodia,“ dodala. Nečudovala by sa, ak by ľudia v oblastiach ako je Podpoľanie riešili problém s medveďmi svojpomocne, ak majú pocit, že v tom zlyháva štát.

Vlani niekto postrelil 130-kilogramovú medvedicu v lese pri obci Poniky (Banská Bystrica). Kým uhynula, trpela niekoľko dní. Zranená mohla na niekoho zaútočiť. Podľa starostky Jany Ondrejkovej nie je nezvyčajné stretnúť medveďa priamo v dedine. „Na jar, keď medvedica vyvedie mladé, nám chodia pomedzi domy,“ opisuje.

V tomto roku to podľa nej bolo dosť kritické, pretože medvede boli všade naokolo. „Cítili sme sa tu obkľúčení medveďmi a nezáležalo na tom, či bolo ráno, poobede, alebo večer,“ podotýka. Nahrubo odhaduje, že ich mohlo byť dvadsať. Potulovala sa tu napríklad aj medvedica so štyrmi mladými. Ďalšia s tromi a tretia mala dvoch potomkov. Neskôr sa medvede trochu stiahli.

Ondrejková nevylučuje, že ľudia sa pre obavy môžu uchýliť aj k takýmto praktikám. U miestnych to však vylučuje. „Ak niekde žijete a bojíte sa vypustiť deti do záhrady, pretože hneď za plotom máte dennodenne medveďa, tak koho budete chrániť?“ zamýšľa sa. Starostka si spomína na prípad z roku 2019, keď v katastri obce Ponická Huta našli medvedie mláďa s prestrelenými zadnými labami.