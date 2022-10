Nechcete stretnúť medveďa? Kritický je úsvit a súmrak

Lokalitu neďaleko podhorskej obce Valča, kde minulý týždeň došlo k útoku medveďa na bežca (38), si spolu so Zásahovým tímom pre medveďa hnedého prišla obzrieť aj zoologička Mária Apfelová zo Správy Národného parku Veľká Fatra. Základom je správať sa tak, aby sme stretnutiu s medveďom zabránili, ak to nie je vyslovene žiaduce, hovorí.

„Musíme obmedziť svoj pohyb v čase a priestore tak, aby sme s ním minimalizovali kontakt,“ zdôrazňuje Apfelová. Keďže ľudia sú v prírode aktívni počas dňa, zvieratá presúvajú svoju aktivitu podľa zoologičky na nočné hodiny. Kritickými časmi sú okrem samotnej noci aj úsvit a súmrak. „Za ranného či večerného šera začínajú zvieratá zo svojich úkrytov vychádzať. Chcú sa napojiť, nakŕmiť alebo potrebujú zmeniť prostredie, ktoré aktívne obývajú,“ vysvetľuje.

Druhou zásadou je dávať o sebe vedieť primeraným hlukom. „V prípade, že šumí dážď alebo niekde hučí potok, treba byť ešte ostražitejší. Rovnako ako my, ani zvieratá nepočujú nás,“ hovorí odborníčka. Využívať by sme preto mali naše ďalšie zmysly – zrak alebo čuch. Zbystriť by mal turista, ak zacíti zdochlinu či inú potravu, ktorá by mohla byť pre zver atraktívna. V neprehľadnom teréne odporúča niečo hlasnejšie povedať, zakašľať alebo zatlieskať, aby zvieratá vedeli odlíšiť človeka od bežného šumu lesa.

Ak sa na turistiku vydá človek sám, pomôcť môže potichu pustené rádio či roľnička. Charakteristický zvuk vydáva aj ťukanie turistických palíc. Požívanie delobuchov je podľa zoologičky diskutabilné. „V uplynulých rokoch sa dosť navýšili počty úlovkov raticovej zveri. Medveď je učenlivé zviera a naučil sa, že keď padne rana, tak s vysokou pravdepodobnosťou bude v mieste ulovenia zvieraťa vývrh (vnútornosti),“ priblížila Apfelová.

Na viacerých lokalitách, kde sa intenzívne loví, sa už podľa nej opakuje, že zvieratá prichádzajú na počutú ranu. „Ak niekto hádže delobuchy, môže to u zveri vyvolať pocit, že sa dostane k nejakému zdroju potravy,“ hovorí o odborníčka o potenciálnom nebezpečenstve najmä v lokalitách, kde už takúto skúsenosť medvede majú.

Ako sa vyhnúť stretnutiu s medveďom na turistiku využívať svetlú časť dňa, kritické obdobia sú úsvit, súmrak a samotná noc,

dávať o sebe vedieť primeraným hlukom,

nepoužívať delobuchy, ktoré môžu medvede naopak prilákať,

využívať trasy, ktoré sú určené na turistiku alebo ktoré sú ľuďmi častejšie využívané,

počítať s tým, že v húštinách môže oddychovať zver.

Ak sa chce človek pohybovať po lese, malo by to byť po turistických trasách, značených chodníkoch alebo cestách, ktoré sú pravidelne využívané počas svetlej časti dňa. „Zvieratá sú už na ne zvyknuté a počítajú tam s pohybom človeka. Využívajú ich menej frekventovane ako iné časti,“ dodáva. Spozornieť treba v neprehľadných zarastených lokalitách. Húštiny či mladé porasty zvieratá často využívajú na denný oddych a prečkávajú v nich do súmraku.

„Sú v nich zaľahnuté. Pri vyrušení, strese alebo pocite, že nemajú možnosť úniku, môžu človeku spôsobiť zranenie,“ opisuje zoologička s tým, že sa to týka najmä hubárov. Ak sa prechodu cez neprehľadnú lokalitu nedá vyhnúť, treba dať o sebe vedieť. Zviera sa niekedy zatají a počká, kým človek prejde okolo alebo utečie, ak má takú možnosť.