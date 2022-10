Krajniak: Riešme nie partnerstvá, ale domácnosti. Zadubenosť, zápecníctvo a populizmus, reaguje Baránik

Chce to vládny návrh, hovorí minister práce Milan Krajniak zo Sme rodina, ktorý bude v súlade s programovým vyhlásením vlády, čo návrh SaS vraj nebol. Poslanec Gábor Grendel z OľaNO naopak tvrdí, že sa zákon liberálov k zámeru programového vyhlásenia približoval a mala sa mu dať šanca. Nezaradená poslankyňa Katarína Hatráková, ktorú klub OľaNO vylúčil za hlasovanie o Ficovi sa tohto hlasovania nezúčastnila. Hovorí, že inštitút partnerského spolužitia by nepodporila, aby to nemohlo viesť k zrovnoprávneniu výchovy detí LGBTI+ pármi. Poslanec Alojz Baránik z SaS považuje odmietnutie ich návrhu za hanbu pre celé Slovensko a argumenty odporcov za skrytú nenávisť voči queer menšine. Viac v podcaste denníka Pravda.

