Kolíková: Odklad zavedenia súdnej mapy zahŕňa zmeny, ktoré sú proti cieľom reformy

Päťmesačný odklad implementácie súdnej mapy v sebe zahŕňa obsahové zmeny, ktoré su proti niektorým cieľom reformy, osobitne proti tomu, čo má protikorupčný náboj a súvisí s otázkou zriadenia správnych súdov. Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) to dnes uviedla pre médiá.

Podľa Kolíkovej odklad nezahŕňa len presunutie o päť mesiacov, ale vytvára skupinu sudcov, ktorí budú môcť prejsť na správne súdy bez toho, aby prešli cez sudcovskú previerku. Sudcovská previerka nastavuje zrkadlo justícii, a to by podľa Kolíkovej mala nastavovať všetkým. „Keď ju zniesli sudcovia najvyššieho súdu, tak o to menej chápem, prečo sudcovia krajského súdu nemôžu zniesť, že pôjdu na správny súd," dodala poslankyňa.

Mária Kolíková spomenula i druhý nástroj, ku ktorému má výhrady. „Ide o opätovné zavedenie pridelenia sudcu na iný súd. Keď sa sudca pridelí bez výberového konania, ide bez previerky a súdi na inom súde. Znamená to, že sa tým obchádza výberové konanie aj na iných súdoch," povedala exministerka spravodlivosti. Kolíková dodala, že k novele má pripravený aj pozmeňujúci návrh. Tvrdí, že z viacerými obsahovými zmenami v reforme nesúhlasí. Ďalej sa zdôverila, že si slovenskú justíciu váži, ale podľa jej slov v nej figurujú aj takí, ktorí si nezaslúžia, aby v justícii pokračovali ďalej.

Vláda v stredu 19. októbra na online rokovaní schválila posun termínu implementácie reformy súdnej mapy z 1. januára 2023 na 1. júna 2023. Vytvorenie dodatočného časového priestoru je podľa ministra spravodlivosti Viliama Karasa nevyhnutná na lepšiu prípravu reformy a zníženie rizík, ktoré by mohli ohroziť dobré ciele reformy. Súčasný stav personálnych a organizačno-technických príprav objektívne nie je v takom stave, aby mohla byť v januári spustená. Ide o základné právo ľudí na efektívny prístup k súdnej ochrane. Súdna mapa je jedným z najväčších zásahov do fungovania súdov v modernej histórii Slovenska.