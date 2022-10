Lipšic chce odpočúvať telefóny aj bez súhlasu súdu

„Určite by bolo dobré v Trestnom poriadku chce upraviť situáciu, aby polícia mohla začať v takýchto situáciách začať odpočúvanie telefónu aj bez príkazu sudcu alebo prokurátora,“ povedal špeciálny prokurátor Daniel Lipšic na ústavnoprávnom výbore Národnej rady, kde odprezentoval aj Správu o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry za rok 2021.

Vysvetlil, že získanie súhlasu súdu totiž trvá štandardne aj niekoľko hodín. Treba ísť na prokuratúru, zobrať administratívu, pripraviť tlačivá a následne ich poslať súdu. Sudca navyše tiež potrebuje čas oboznámiť sa s obsahovou a formálnou stránkou návrhu.

V súčasnosti sú podľa Lipšica skôr snahy okliešťovať právomoci polície v prospech ochrany súkromia občanov. „Keď to budeme robiť, v prípade takéhoto incidentu nebudú mať orgány činné v trestnom konaní nástroje, aby mohli konať rýchlejšie a efektívnejšie,“ varoval.

Súd by mohol podľa neho dodať v takýchto výnimočných prípadoch súhlas aj dodatočne. „Policajný zbor by mal mať v situáciách, keď hrozí bezprostredné riziko, možnosť ísť do použitia informačno-technických prostriedkov aj bez príkazu sudcu, ktorý by bol urobený dodatočne,“ vysvetlil Lipšic.

K teroristickému útoku na Zámockej ulici v Bratislave došlo v stredu večer krátko po 19.00. Pred barom Tepláreň, ktorý navštevovala zväčša LGBTI komunita, ostali dvaja mŕtvi – Juraj V. z Prievidze († 27) a Matúš H. z okolia Dunajskej Stredy († 23), Radka T. (28) bol so strelným poranením nohy prevezená do nemocnice.

Strelec, 19 – ročný Juraj Krajčík, čakal pred barom podľa videozáznamu už krátko po šiestej. Keď trojica vyšla z baru na ulicu, začal na nich chladnokrvne zozadu strieľať. Potom sa vrátil domov do bratislavského Ružinova, kde nechal krátku strelnú zbraň kalibru 45 mm s laserovým zameriavaním použitú pri útoku a vymenil si ju za inú, ktorou si pravdepodobne nadránom vzal život strelou do hlavy.

Aj keď sa páchateľa podarilo stotožniť zhruba o pol jedenástej, jeho telo našiel náhodný okoloidúci až skoro ráno pri ulici Jaskov rad pod Kramármi. Už krátko po útoku začal Juraj verejne prispievať na sociálne siete. „Necítim žiadnu ľútosť, nie je to smiešne?“ napísal po čine.

Ešte niekoľko hodín predtým zverejnil aj svoj neonacistický pamflet s názvom „Volanie do zbrane“, ktorý sa začína slovami „za všetko môžu Židia“. Je plný antisemitských, rasistických, homofóbnych a celkovo nenávistných odkazov, a autor v ňom aj priamo vyzýva k ďalšiemu násiliu voči príslušníkom rôznych menšín.

Vyšetrovateľa pôvodne začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu pokusu. V pondelok bola právna kvalifikácia zmenená na teroristický čin – obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy spáchaný z osobitného motívu a to z nenávisti voči skupine osôb a jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú sexuálnu orientáciu.