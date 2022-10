Exminister Gröhling: Budúcnosť školských psychológov a asistentov je výrazne ohrozená

Vražda dvoch mladých ľudí vykonaná stredoškolákom, či incident, keď si do školy jeden žiak priniesol sekeru s úmyslom zabíjať. Aj to sú konkrétne dôsledky zanedbávanej oblasti psychologickej starostlivosti o deti na školách. Paradoxne - práve v čase, keď sa hovorí o dôležitosti školských psychológov a o potrebe posilnenia ich činnosti podľa exministra Branislava Gröhlinga hrozí, že psychológovia skončia aj v tých školách, kde ešte sú. Rovnaký problém vidí aj u asistentov učiteľa, ktorí na školách pomáhajú zdravotne znevýhodneným žiakom.

Bývalý šéf rezortu Branislav Gröhling (SaS) totiž svojmu nástupcovi zanechal pripravený zákon, ktorým by zabezpečil pokračovanie fungovania školských psychológov a asistentov, taktiež navýšenie ich počtu. Aby mohli na školách ďalej fungovať, zákon by mal byť schválený ešte v tomto roku. To však už podľa exministra nový šéf rezortu Ján Horecký nemá ako stihnúť a ten zatiaľ jasne podľa neho neukázal akými krokmi to chce riešiť. Viac v podcaste denníka Pravda:

