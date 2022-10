Tvrdil, že chce brániť spravodlivosť. A potom v noci vraždil

Tichý, inteligentný navonok bezproblémový, no v skutočnosti aj zmätený a plný hnevu. Neonacizmom inšpirovaný terorista Juraj Krajčík, ktorý pred vlastnou samovraždou bezcitne popravil dvoch ľudí z LGBTI+ komunity, mal mať podľa slov jeho otca tento týždeň, konkrétne dnes, stužkovú slávnosť.

Riaditeľka gymnázia, ktoré navštevoval, priblížila jeho záujmy a plány na ďalšie štúdium. „Necítim žiadnu ľútosť, nie je to smiešne?“ napísal na sociálne siete po svojom vražednom útoku. Riaditeľka Školy pre mimoriadne nadané deti s gymnáziom už skôr popísala problémy žiaka, ktorý sa z pomýlenej nenávisti k židom a celému svetu rozhodol stať vrahom.

„So žiakom pracovali dvaja psychológovia – jeden školský, jeden externý, keďže prichádzal na školu ako psychologicky ťažko šikanovaný žiak. Intenzívne sa mu dva roky venovali až do doby, keď vypukla pandémia a zavreli sa brány škôl. Psychický stav žiaka sa počas obdobia, keď bol pod psychologickým dohľadom stabilizoval,“ tvrdí riaditeľka školy Jolana Laznibatová.

Čítajte viac Dozvuky teroristického činu v Teplárni: Jazykovedci zmenili definíciu slova láska

Zo strany študentov, rodičov ani učiteľov škola nezaznamenala žiaden podnet či sťažnosť na jeho správanie alebo iné prejavy neznášanlivosti či násilia. „Aj na základe vyjadrení bezpečnostných analytikov môžeme predpokladať, že radikalizácia žiaka začala pred tromi rokmi, teda v čase, keď nenavštevoval prezenčne školu,“ domnieva sa riaditeľka.

Rodičom síce škola poradila, aby aj počas dištančného vzdelávania v dvojročnom období navštevoval psychológa, rodičia to však podľa slov otca nepovažovali na potrebné. Zdalo sa, že to nepotrebuje.

Ide o nás s psychológom Marekom Madrom: Vinní sme všetci, streľba na Zámockej odráža aj našu spoločnosť. Je to ako časovaná bomba.

„Žiadne sťažnosti na žiaka z externého či domáceho prostredia neboli evidované ani počas kovidu. Avšak v čase pandémie a zavretých škôl sa kontakty s rodičmi utlmili, komunikovalo sa hlavne online, rodičia sa ale nesťažovali na nejaké problémy so žiakom, nedali škole nijakú takúto informáciu,“ pripomenula Laznibatová.

Verejnosť v posledných dňoch často spochybňovala vyjadrenia predstaviteľov školy, že Juraj bol tichý a navonok nekonfliktný žiak. Riaditeľka vysvetlila, že mimoriadne nadaných detí nie sú takéto nevyrovnanosti zriedkavé.

„Sú to deti, u ktorých odborníci z oblasti školstva a psychológie odhalili nadanie, v tomto prípade vysoký učebný potenciál. Ak má byť tento potenciál efektívne zúročený, vyžaduje si špecifický prístup. Nadané deti však majú mnohokrát iné problémy. Nemožno to jednoznačne zovšeobecniť, ale často sa objavujú isté vývinové disproporcie. Na jednej strane intelekt s náskokom troch-štyroch rokov. Niektoré deti prídu a v prvej triede čítajú Harryho Pottera, ale emocionálno-sociálna a niekedy komunikačná oblasť je akoby pozadu. To možno lepšie objasní aj tvrdenia, ktorým v prípade Juraja mnohí nechcú veriť. Že bol tichý, neupozorňoval na seba,“ vysvetlila.

S učením Juraj problémy nemal. Bol v maturitnom ročníku a tento týždeň by bol absolvoval stužkovú slávnosť. Podobne ako jeho spolužiaci sa chystal na univerzitné štúdium. Ako priblížila riaditeľka, zaujímali ho skôr humanitné predmety. „Jeho školské výsledky boli dobré, spĺňal požadované kritériá našej školy. Juraja v škole zaujímala skôr filozofia, história, umenie a pripravoval sa na štúdium práva,“ povedala.

K teroristickému útoku na Zámockej ulici v Bratislave došlo v stredu večer 12. októbra krátko po 19.00. Pred barom Tepláreň, ktorý navštevovala zväčša LGBTI+ komunita, ostali dvaja mŕtvi – Juraj V. z Prievidze († 27) a Matúš H. z okolia Dunajskej Stredy († 23), Radka T. (28) bol so strelným poranením nohy prevezená do nemocnice.

Čítajte viac Vražda na Zámockej: terorizmom za belošskú nadradenosť

Strelec, 19–ročný Juraj Krajčík, čakal pred barom podľa videozáznamu už krátko po šiestej. Keď trojica vyšla z baru na ulicu, začal na nich chladnokrvne zozadu strieľať. Potom sa vrátil domov do bratislavského Ružinova, kde nechal krátku strelnú zbraň kalibru 45 mm s laserovým zameriavaním použitú pri útoku a vymenil si ju za inú, ktorou si pravdepodobne nadránom vzal život strelou do hlavy.

Aj keď sa páchateľa podarilo stotožniť zhruba o pol jedenástej, jeho telo našiel náhodný okoloidúci až skoro ráno pri ulici Jaskový rad pod Kramármi. Už krátko po útoku začal Juraj verejne prispievať na sociálne siete. „Necítim žiadnu ľútosť, nie je to smiešne?“ napísal po čine.

Ešte niekoľko hodín predtým zverejnil aj svoj neonacistický pamflet s názvom „Volanie do zbrane“, ktorý sa začína slovami „za všetko môžu Židia“. Je plný antisemitských, rasistických, homofóbnych a celkovo nenávistných odkazov, a autor v ňom aj priamo vyzýva k ďalšiemu násiliu voči príslušníkom rôznych menšín.

Vyšetrovateľa pôvodne začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu pokusu. V pondelok bola právna kvalifikácia zmenená na teroristický čin – obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy spáchaný z osobitného motívu a to z nenávisti voči skupine osôb a jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú sexuálnu orientáciu.