Signál aj pre LGBTI+ komunitu? Kto príde za Hegerom na Slovensko?

"Mal som možnosť informovať kolegov o teroristickom útoku, ktorý Slovensko zažilo. Hovoril som im o tom, že páchateľ sa radikalizoval na sociálnych platformách a mal viacero cieľov,“ povedal v Bruseli Heger.

VIDEO: Heger hovoril o terorizme na Slovensku aj na pôde EÚ

Boj s extrémizmom

Vrah 12. októbra zastrelil Matúša Horvátha a Juraja Vankuliča pri podniku Tepláreň, ktorý bol obľúbený medzi ľuďmi z LGBTI+ menšín. Terorista chcel podľa polície zabiť aj premiéra Hegera či bývalého predsedu vlády Robeta Fica a mal ciele aj medzi židovskou komunitou.

"Viacerí lídri nám vyjadrili sústrasť. Ale uvedomujú si, že hovoríme o oblasti, ktorá potrebuje ďalšiu reguláciu. Viacerí z nich majú s extrémizmom veľmi silné skúsenosti. Mal som veľmi dobrú diskusiu s fínskou predsedníčkou vlády Sannou Marinovou, estónskou premiérkou Kajou Kallasovou a tiež francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Ten nám dokonca ponúkol systém, ktorý Francúzi vypracovali a postupne ho dopĺňajú na základe rôznych udalostí, ktoré sa udiali. Vznikol v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami aj so sociálnymi platformami,“ uviedol Heger s tým, že teraz bude nasledovať diskutovať, ako by sa dal francúzsky koncept boja s extrémizmom uplatniť na Slovensku.

Tu by však mohlo pomôcť, keby väčšinová spoločnosť bola ochotná viac akceptovať menšiny vrátane LGBTI+. Pravda sa Hegera opýtala, či v tejto súvislosti neuvažuje o tom, že na Slovensko pozve luxemburského predsedu vlády Xaviera Bettela. Ten sa otvorene hlási k tomu, že je gej.

Bettelova návšteva by mohla byť aj signálom pre LGBTI+ menšiny. Luxemburský premiér je jediným gejom na čele vlády krajiny EÚ, ktorý to povedal verejnosti.

A Bettel sa na Slovensko chystá. "Ako viete, Slovensko predsedá Slavkovskému formátu, do ktorého patríme spolu s Českom a Rakúskom. Plánujeme stretnutie s Beneluxom, teda s Belgickom Holandskom a Luxemburskom,“ reagoval Heger.

Foto: Európska únia Eduard Heger, Xavier Bettel Premiér Eduard Heger s luxemburským predsedom vlády Xavierom Bettelom na schôdzke lídrov EÚ v Bruseli.

Reakcie na teror

V reakcii na dvojnásobnú homofóbnu vraždu v Bratislave Európsky parlament vo štvrtok požiadal všetky vlády EÚ, aby bojovali proti nenávistným prejavom a stíhali trestné činy z nenávisti.

Rezolúcia vyzýva slovenskú vládu, aby preukázala skutočné odhodlanie jasne pokročiť vpred v ochrane LGBTI+ osôb a zaujala rozhodný verejný postoj proti porušovaniu ich ľudských práv. Europarlament vyjadril vážne znepokojenie nad častým používaním urážlivého, agresívneho a homofóbneho jazyka voči komunite LGBTI+ na Slovensku a to aj to aj bývalými a súčasnými členmi vlády.

Heger v reakcii uviedol, že podľa neho rezolúcia nezohľadnila širší kontext, a preto sa vraj minula potenciál, ktorý by mohla mať. "Tieto udalosti nás však všetkých zaskočili a bolo to veľmi bolestivé. Nemám ani dôvod sa nejako viac k rezolúcii vyjadrovať a dôležité je to, čo urobíme ďalej,“ zdôraznil Heger.

Premiér pripomenul, že už poveril ministra spravodlivosti, aby pripravil konkrétne návrhy pre naplnenie záväzkov voči menšinám, ktoré vyplývajú z Programového vyhlásenia vlády.

VIDEO: Summit EÚ bol aj o energiách. Heger: Nemecko nám pri strope cien na plyn ustúpilo

Europoslanci s odkazom na podobné trestné činy z nenávisti v Bulharsku, Chorvátsku a v Litve vyjadrili hlboké znepokojenie nad beztrestnosťou skupín zameraných proti LGBTI+ osobám, najmä krajne pravicových extrémistických organizácií.

Okrem toho europoslanci z Monitorovacej skupiny pre demokraciu, právny štát a základné práva odsúhlasili zámer vycestovať na Slovensko v reakcii na teroristický útok.

"Misia europarlamentu sa chce na Slovensku podrobnejšie informovať o pozadí a kontexte tohto hrozného zločinu z nenávisti a diskutovať s príslušnými slovenskými orgánmi o konkrétnych krokoch v boji proti nenávisti a pri ochrane LGBTI+ komunity a ďalších zraniteľných skupín,“ uviedol europoslanec Vladimír Bilčík (EPP/Spolu), ktorý je stálym členom europarlamentnej monitorovacej skupiny.