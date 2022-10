Budaj: Zápas o práva LGBTI+ komunity sa skončí jej zrovnoprávnením

Zákon, ktorý zlepší postavenie LGBTI+ komunity, sa podľa ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽaNO) napokon podarí schváliť. „Štát je pre všetkých občanov. Nie je to štát pre vybranú skupinu nejakej cirkvi ani nejakej sekty, ani žiadnej osobitnej národnosti. Je to náš spoločný štát. Som presvedčený, že ten zákon napokon prijatý bude. Určite s ním nebude v komunite LGBTI+ úplná spokojnosť, a zápas o ich práva bude zrejme pokračovať,“ povedal minister Ján Budaj v relácii Ide o pravdu.

Ján Budaj v Ide o pravdu: Umiernený zákon o partnerskom spolužití podporí aj Matovič

Ako minister asi nežijete v ľahkej dobe, skôr by som povedal, že žijete v neľahkej realite. Koalícia stratila parlamentnú väčšinu. Liberálne postoje jej tiež teraz nie sú veľmi blízke. Ako hodnotíte odmietnutie návrhu o partnerskom spolužití v súvislosti s udalosťami spred pár dní?

Chcem veriť, že to uznesenie, ktoré predtým prijali, že ho mysleli poslanci poctivo. V programovom vyhlásení vlády je jednoznačne zakotvené, že vláda sa má zaoberať postavením osôb, žijúcich v spoločnej domácnosti. Častokrát žijú v spoločnej domácnosti aj takí ľudia, ktorí majú neúplné rodiny.

Vy ale viete, že to uznesenie nič nerieši. Bolo by potrebné prijať zákonnú normu.

Ja som to uznesenie nevychvaľoval, hoci iniciatíva vzišla práve z platformy OĽaNO, s ktorou spolupracujem. Treba podčiarknuť, že sa napokon zapojil aj Igor Matovič. Na uznesení mal svoj podiel. Presadzoval ho voči takým, ktorí si mysleli, že žiadne uznesenie by nemalo byť. Musí sa zastať každej menšiny, ktorá tu s nami žije a ktorá tvorí pestrosť a bohatstvo spoločnosti na Slovensku.

Potom prišiel druhý deň a v parlamente sa 50 poslancov postavilo za partnerské spolužitie. Tu ešte nehovoríme o registrovaných partnerstvách. Hovoríme o zdravotnej dokumentácii a detailoch života, ktoré sú naozaj komplikované, ak nie sú vyriešené aj zákonnou formou. To hodnotíte ako?

Dobre, ale občianska platforma má 9 členov a za tento zákon hlasoval už dvojnásobok poslancov. Pokiaľ ide o OĽaNO, naozaj tých poslancov podporujem, aby sme viedli dialóg a vysvetľovali kolegom, ktorí sú, povedzme, z osobitných pomerov, že tu zápasíme o demokratický charakter. O podstatu štátu. Štát je pre všetkých občanov. Nie je to štát pre vybranú skupinu nejakej cirkvi ani nejakej sekty, ani žiadnej osobitnej národnosti. Je to náš spoločný štát. Som presvedčený, že ten zákon napokon prijatý bude. Určite s ním nebude v komunite LGBTI+ úplná spokojnosť a zápas o ich práva bude zrejme pokračovať. Som presvedčený, že zápas sa nakoniec skončí ich úplným zrovnoprávnením. Nech už sa to niekomu páči alebo nie. Mladé generácie v tomto majú veľmi ľahké počty. Nie je dôvod niekoho diskriminovať.

Veríte, že koalícia príde s nejakým vlastným, lepším návrhom?

Nepochybujem o tom.

Zároveň ale hovoríte, že s ním LGBTI+ komunita nebude spokojná.

Táto komunita chce rovnocenné práva, čiže aj sobáše a výchovu detí. Keďže momentálne je v znení ústavy definované, že manželstvo je vyslovene pár muža a ženy, tak nebudú s pojmom manželstvo v tomto volebnom období spokojní. Ale aj volebné obdobie sa mení. Toto obdobie bolo skôr výzvou na boj o právny štát, na boj s korupciou a kriminalitou, ktorá prenikla do politiky. Tento boj sa zvádza. Popri tom prišla pandémia a nové výzvy. Ruská agresia na Ukrajine, výzva solidarity s ukrajinským ľudom. V tom všetkom sme podľa mňa robili dobrú prácu. Nezlyhali ani občania Slovenska, ani vláda. Teraz napríklad boli dva emotívne momenty. Jedna väčšia autonehoda, ktorá bola šokujúca najmä tým, že zomreli mladí ľudia a že sa to stalo v srdci hlavného mesta. Možno preto tak šokovala, lebo, žiaľ, týchto opileckých nehôd je na Slovensku do roka až nadmieru. A potom druhá krutá udalosť. Na chvíľu sa vynorilo to, čo tu stále latentne bolo, a to sú občania z LGBTI+ komunity, ktorí sú nespokojní so svojím postavením a ja dodávam, že právom.

Vy ste sa vraj osobne zasadili za odmietnutie Gyimesiho zákazu dúhových vlajok na štátnych budovách. Na margo Igora Matoviča a jeho slov, tesne po tom, čo jeden z mojich kolegov dal nejakú výzvu, tak jeho slová boli, že on je hetero. Vy ste sa v tomto smere vyjadrili pomerne vtipne. Ako veľmi si ešte rozumiete s kolegami z OĽaNO? Pred malou chvíľou ste hovorili, že deviati poslanci z platformy OĽaNO sú tí, s ktorými spolupracujete?

Áno, pravdaže.

Ako veľmi si teda s nimi rozumiete?

Je to pestrá skupina, to nikto netají. Ja ale považujem za správne nie zdvihnúť kotvy a odchádzať, ale viesť dialóg. Pokiaľ narážate na tú repliku, veď ona, hádam, nebola nepresná.

Bola vtipná.

A kto iný by mal rozumieť vtipu, ak nie Igor Matovič?

Len či nebral ako vtip aj vaše vyjadrenie, že on sám by mohol podporiť registrované partnerstvá. Takto Igora Matoviča nepoznáme. Skôr ho poznáme ako konzervatívneho človeka.

Som presvedčený, že najmenej ten zákon, ktorý je v programovom vyhlásení vlády, Igor Matovič podporí. On programové vyhlásenie vlády zaštítil ešte ako premiér.

Tam ale nie sú registrované partnerstvá.

Veď hovoríme o nejakom umiernenom zákone. Nerobím si o tom ilúzie. Národná rada je veľmi konzervatívna. Časť z nej tvoria extrémistické sily, čiže je ťažké si tam predstaviť niečo viac. Ale poďme aspoň do toho, čo sa dá. To sú právne a majetkové vzťahy ľudí rovnakého pohlavia, ktorí žijú v jednej domácnosti. Bol by som rád, keby sa nezabudlo na problém detí v takejto domácnosti. Ak dve ženy žijú s dieťaťom, a je jedno, v akom sú vzťahu, pričom jedna je biologická matka a druhá ho vychováva spolu s ňou, tak sa môže stať, že dieťa pôjde do detského domova, keby biologická matka zomrela. Poviete si, že veď tá druhá si ho rýchlo osvojí, ale ako ma uistili ľudia, ktorí s týmito osvojeniami z detských domovoch robia, tak to môže trvať 5 – 7 rokov.

Otázkou je, či by naozaj Igor Matovič, alebo Boris Kollár s niečím takým súhlasili. Oni vedome preferujú, proklamujú iné hodnoty.

Boris Kollár je v oblasti detí extrémny liberál, on hádam dopraje takejto žene, ktorá vychováva takéto dieťa, aby v prípade smrti biologickej matky dieťa neskončilo v domove a nečakalo na návrat k svojej druhej mame 7 rokov.

Popri tragédii na Zámockej ulici nesmieme zabúdať, ako ste aj spomínali, na tragédiu na Zochovej. Ako s miernym časovým odstupom hodnotíte takúto smršť návrhov, ktorá sa spustila krátko po tejto havárii? Odoberať autá, dávať doživotie, zatýkať okamžite.

Ak ste si všimli, ja som takéto návrhy nechrlil. Problematiku alkoholizmu politici riešia, odkedy Slovensko existuje ako pojem. Doslova od štúrovcov, oni si dávali záväzky triezvosti. Potom napríklad veľkým expertom na triezvosť a boj s alkoholizmom boli medzivojnoví politici. Či to bol Jozef Tiso alebo Andrej Hlinka. Vydali o tom mnoho kníh. Zápasíme s alkoholizmom dodnes, pričom mnohí Slováci ani nevedia, ako táto epidémia vznikla. Bola to cielená hra v istom období uhorskej šľachty, ktorá začala namiesto naturálií vyplácať poddaných destilátmi. Dovtedy neznámy pojem. Slovania mali nanajvýš tak medovinu, potom bolo pivo a víno na juhu. Zrazu sa ale namiesto žita, na ktoré mali nárok po celoročnom robotovaní na pánskom, začal vyplácať súdok tuhého alkoholu. Samotná šľachta nevedela, akú zhubu vlastným poddaným spôsobila. Potom nastala alkoholová epidémia, ktorá ničila aj Britániu. Tam je tá slávna epidémia džinu, ktorá zabíjala, matky prestávali dojčiť. Ten džin začali odporúčať aj lekári. Máme teda epidémiu, ktorá nám nie je biologicky vlastná. My nemusíme piť žiadne destiláty, dokonca ani žiaden alkohol.

V čase štúrovcov spadol opitý človek maximálne z koňa, dnes sadne do auta a rúti sa rýchlosťou 130 km/h rýchlosťou cez mesto. Vy nie ste priaznivcom okamžitých riešení?

Treba vytvoriť systémové riešenia, ktoré už z povahy vecí musia mať oveľa väčší rozsah, než jeden nápad, že budeme rekvirovať autá. Treba zmeniť výchovné postupy. Žiaci od detstva vidia u rodičov aj pedagógov, že u nás je oslava aj smútok nevyhnutne spojený s pitím. Ako na kare, tak na narodeninách, to isté na MDŽ. Politici to predvádzajú, keď ich vidíme v nejakej smotánke s pohárikom v ruke. Tak sa nedá s mladými viesť dialóg, že my piť budeme, ale vy by ste nemali.

Mali by ísť politici príkladom?

Škandinávia nám je dobrým príkladom. Je to národ, ktorý prežil a hlboko sa do nich zarezala táto epidémia alkoholizmu. Zdá sa to niekedy priam neliečiteľné, ale postupnými krokmi sa to aj tam podarilo. .

Myslíte, že vláda presadí v parlamente štátny rozpočet na budúci rok?

Všade sa snažím presviedčať, aj kolegov z SaS, ktorí odišli z koalície, že toto nie je štandardná doba. Sme de facto terčom vojny, terčom útoku susedného štátu. Po poklese znovu stúpa plyn. Rusi vždy niečo zasiahnu, keď sa to už na burzách upokojuje. Teraz cielene bombardujú elektrárne, aby jednoducho Ukrajinci v zime pomrzli. Je to zničujúca a neľudská vojna, ktorá ničí civilnému obyvateľstvu život. Keď nevedia vyhrávať s armádou, lebo tam, zdá sa, nevyhrávajú, tak ničia život civilnému obyvateľstvu.

Začali ste s tým, aká je situácia. To všetci chápeme, ale argumentom napríklad môže byť vysoké zadlženie, obrovský deficit. Ten deficit má byť niekde medzi 7 – 8 miliardami. Celkové zadlženie Slovenska má vzrásť na 70 miliárd. Myslíte si, že to budú ďalšie generácie schopné splatiť?

Určite, jednoducho zinflovala mena. To ale nie je voľba slovenskej vlády, zinflovala celá Európa, aj voči doláru.

Ale to nie je dôvod nášho vyššieho deficitu a vyššieho zadlženia celkovo.

Deficit je súčasťou inflácie, pretože výrazná časť z neho pokrýva energetickú krízu a infláciu. Ak by ste odrátali náklady zhruba 8 miliárd, ktoré idú na tieto účely, tak žiaden zvýšený údaj tam nie je.

Päť miliárd keď tak. Jeden a pol miliardy tento rok, 3,5 miliardy na budúci, ak teda prejde štátny rozpočet.

Keby ste očistili deficit od týchto súm, tak dostanete veľmi skromný rozpočet. Matovič, naopak, žiada úrady o šetrenie, 15 percent energie ideme zrážať, to je práve materiál, s ktorým som ja prišiel na vládu. Igor Matovič žiada znižovanie administratívnej náročnosti, menej výdavkov, čiže toto nie je rozhadzovacia vláda. To, čo sa ľuďom dáva, sa dáva dosť neskoro a neochotne. Keby tu bola ľavicová, populistická vláda, tak sa obávam, že by ten dlh bol oveľa vyšší. Okolité krajiny sú toho ilustráciou. Slovensko sa správa racionálne. Pozrite, ako prudko klesajú komodity. Keby sme chceli rozhadzovať peniaze na to, aby nejaká fabrika nezastavovala výrobu, kvôli vysokým cenám, tak by sme sa nedoplatili. Slovalco by potrebovalo miliardu.

Takto otázka nestála. Nepotrebovalo peniaze zo štátneho rozpočtu, ale z envirofondu.

A to je podľa vás čo?

To je aktívum štátneho rozpočtu, ktoré tam je uložené, ktoré sa nemíňa.

To je štátny rozpočet. Je to jeho súčasť. Bez týchto aktív by ste si museli požičať.

Je to súčasť štátneho rozpočtu, ktorá sa presúva z roka na rok a nič sa z nej nemíňa.

Každý štát má aktíva. Niekto v zlate, niekto v iných veciach. My máme aj v eurách.

To máme ale na to, aby sme to mohli v kríze minúť.

To, že sa využíva práve envirofond, by som sa mal sťažovať práve ja. Nie priemyselníci, ktorí tu znečisťujú krajinu. Ich de facto pokuty za znečisťovanie, ktoré smerujú k tomu, aby ju menej znečisťovali, nie sú bankomatom.

Na to zasa máme systém emisií a predaja, povoleniek.

Na ministerstve sme dali znovu návrh, aby pokračovala štátna pomoc priemyselným podnikom. Túto štátnu pomoc už Európska komisia nepripustila a Slovenská republika bude pomáhať v oveľa väčších sumách z určených fondov. Envirofond nebol na to určený. Všade v EÚ sa vyberajú tieto poplatky za znečistenie a iba niekoľko štátov si zriadilo z toho fond na zlepšenie situácie v priemysle, nie na dofinancovanie ich strát.