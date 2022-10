Sudca Pulman prerušil stíhanie Gašpara a spol. v kauze Očistec

Informoval o tom denník N. Z Pulmanovho podania, ktoré je zverejnené na stránke Ústavného súdu, vyplýva, že zapochyboval o súlade zákona o prokuratúre s ústavou.

Ústavný súd pritom nemá žiadne lehoty, ako rýchlo musí o takomto podaní rozhodnúť. Rozhodnutie môže trvať aj rok, kým sa tak nestane, sudca Pulman nebude rozhodovať.

Po tom, ako sa viac ako pol roka hľadal zákonný sudca, ktorý by sa kauzy ujal, sa začiatok súdu opäť posúva. Po podaní obžaloby špeciálnou prokuratúrou na konci minulého roka dostal spis sudca Michal Truban. Jeho nezaujatosť však spochybnil špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, ktorý so svojou námietkou uspel a Najvyšší súd Trubana v lete vylúčil. Spis tak skončil u Pulmana.

Prípad od začiatku dozoroval Úrad špeciálnej prokuratúry, a hoci obhajoba spochybňovala jeho nestrannosť, neexistovala zákonná možnosť, ako ho z konania vylúčiť.

Zákon o prokuratúre totiž hovorí, že ak je prípad, ktorý patrí pod právomoc špeciálnej prokuratúry, generálny prokurátor nemôže rozhodnúť o odňatí prípadu. Nemôže teda rozhodnúť, že prípad bude riešiť iná prokuratúra.

Z Pulmanovho podania vyplýva, že o návrhu na odňatie Očistca špeciálnej prokuratúre rozhodoval generálny prokurátor Maroš Žilinka trikrát. Obhajcovia sa o to pokúsili minulý rok vo februári a ešte aj dvakrát v októbri. Generálny prokurátor posúdil, či dozoroví prokurátori nie sú zaujatí, no nič také nezistil, poznamenáva portál.

Žilinka však neriešil to, či nie je problém v nestrannosti Úradu špeciálnej prokuratúry ako takej. Ani nemohol. Vysvetlil to tým, že špeciálna prokuratúra je jediná príslušná konať v tejto kauze.

Pulman sa v podaní zamýšľa, či to nie je v rozpore s ústavou. Zapochyboval, či takéto znenie zákona nenaráža na právo každého na nestranný súd a súdnu ochranu. Obáva sa, aby nebolo porušené právo obvinených, že o nich nerozhodovala nestranná prokuratúra.

Sudca zdôraznil, že netvrdí, či má, alebo nemá byť niekto vylúčený z konania. No upozorňuje na problém, keď obvinení pri súčasnom znení zákona nedostanú ani odpoveď na svoje námietky.

Za súčasného stavu by tak podľa Pulmana mohla nastať absurdná situácia, keď by sa akceptovalo, že vo veci konal zaujatý orgán, no súčasne by sa tvrdilo, že sú dodržané všetky atribúty férovosti či spravodlivého procesu, približuje ďalej portál.

Argumenty obhajoby

Sudca Pulman pri pochybnostiach o nestrannosti špeciálnej prokuratúry pritom vychádzal z argumentov obhajoby.

Právni zástupcovia obvinených pripomenuli, že špeciálny prokurátor Lipšic figuruje v tomto konaní ako poškodený. Podľa nich nestačí, že sa z konania vylúčil, a argumentujú, že všetci ostatní prokurátori úradu sú jeho podriadení, uvádza portál.

Okrem toho pripomenuli, že to bol práve Lipšic, kto svojou námietkou dosiahol vylúčenie Trubana.

Pred zvolením za špeciálneho prokurátora Lipšic tiež pôsobil ako advokát a jeho klientom bol aj bývalý riaditeľ finančnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Bernard Slobodník, ktorý je v kauze Očistec jedným z kľúčových svedkov.

Kauza Očistec

Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Očistec zadržala koncom roka 2020 viacerých bývalých policajných predstaviteľov vrátane policajného exprezidenta Tibora Gašpara.

Skupina mala pôsobiť okolo nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra. V prípade padli obvinenia zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zneužívania právomoci verejného činiteľa a zo zločinu korupcie. Obžaloba sa celkovo týka jedenástich osôb a dvadsiatich skutkov.