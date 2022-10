Polaček: Stačilo, keby nám štát viac dôveroval

Myslíte si, že volebná kampaň v Košiciach je férová?

Špinavú kampaň možno vidieť najmä na sociálnych sieťach v platených kampaniach. Staré kádre sa chcú vrátiť, chcú sa opäť priživovať na mestskom majetku, ako to bolo pred štyrmi rokmi zvykom, lebo potrebujú zlomiť pravidlá, ktoré sme nastavili. Mnohí klamú a vymýšľajú si príbehy, ako zneistiť Košičanov, nie je to o nič ľahšie ako pred štyrmi rokmi, keď zaútočili na to najcennejšie, čo mám, a to je moja rodina.

Na čo ste vo svojej práci hrdý a čo vás mrzí, že sa nepodarilo?

Hrdý som na to, že teplovod z Ďurkova sa začne stavať už o 15 mesiacov, aby sme priviedli teplú vodu do mesta. Oživili sme Archeologické múzeum Dolná brána, ktoré objavil Rudolf Schuster, a urobili z neho priestor na vzdelávanie na európskej úrovni. Tiež na to, že sme odovzdali nové Komunitné centrum sociálnych služieb v Krásnej, ktoré bude slúžiť seniorom a ľuďom v núdzi. Výsledkov práce môjho tímu je veľa, chcem dokončiť, čo som začal. Mrzí ma, že krízy spomalili množstvo projektov, ktoré sú rozostavané a mohli byť už dokončené.

Košičanov asi najviac trápi parkovanie.

Trvalo to dlhšie, ako som predpokladal, ale súdy rozhodli v náš prospech a EEI sa stalo minulosťou. Z Košíc už neodchádza ani cent súkromnej bratislavskej firme. Na prevzatie parkovacieho systému sme sa pripravili. Príjem mesta za posledný mesiac je o 20 percent vyšší ako počas prevádzkovania spoločnosťou EEI. Hovoríme o státisícoch, ktoré idú na účet mesta, a tak môžeme oveľa rýchlejšie a efektívnejšie budovať parkovacie miesta či záchytné parkoviská. Dnes už máme vytypovaných viac ako 80 lokalít na výstavbu parkovacích domov.

Do mesta sa mali vrátiť trolejbusy, najmladšie sídlisko Ťahanovce má len jeden vstup a výstup a starosta hovorí pomerne vážne o lanovke. V rannej špičke sú upchaté takmer všetky smery. Čo treba urobiť, aby doprava nekolabovala?

Uplynulý rok sme sa pustili do čiastočnej aktualizácie dokumentu Stratégia dopravy a dopravných stavieb mesta Košice z roku 2015, ktorého súčasťou je aj Plán udržateľnej mobility. Potreba jeho aktualizácie vznikla na základe spoločenských a legislatívnych zmien, najmä však ako strategický dokument na čerpanie eurofondov, ktoré sú zásadné pre všetky dopravné projekty nielen na Ťahanovciach. Výsledkom by mali byť nové električkové trate na sídlisko Ťahanovce, do novej zástavby na Aničke či potreba nového mosta z Masarykovej ulice cez železnicu a Hornád s vyústením na Prešovskej ceste. Tiež vybudovanie prestupného terminálu Sever neďaleko obchodného centra Tesco, odporúčanie na rozširovanie siete elektrickej dopravy vrátane prepravy parciálnymi trolejbusmi či návrh riešenia dopravy v oblastiach s horšou dostupnosťou k linkám MHD pretrasovaním niektorých z nich alebo novými linkami na zavolanie, tak ako ich poznáme zo zahraničia.