Sulík neverí Naďovi "ani nos medzi očami", pri Patriotoch podľa neho zavádzal a klamal

„Hovoril, že S-300 máme navždy odovzdať a za to dostaneme Patriot zatiaľ na dva roky a potom sa to vybaví, či tu ostane natrvalo, alebo to budeme môcť za nejakú dobrú cenu odkúpiť,“ povedal Sulík v diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza. V relácii na to predseda parlamentu Boris Kollár reagoval, že počul od Naďa to isté.

Kollár v relácii tiež uviedol, že Slovensko musí už teraz riešiť náhradu za systém protivzdušnej obrany S-300, ktorý darovalo Ukrajine. S veľvyslancom USA sa dohodol na príprave ponuky na kúpu systému Patriot.

Slovensko ukázalo Patriot