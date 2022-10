Slovensko čakajú historické voľby: Je to najhorší možný termín, spojiť ich má význam, no hrozí chaos

Mnohí očakávajú, či sa naplní pôvodný zámer o vyššej účasti. Čo jej však pomôcť nemusí, sú sviatky alebo volebný čas skrátený o dve hodiny. Voliť sa bude do 20. hodiny. Časť voličov bude zrejme pre predĺžené prázdniny mimo svojho domova. Podľa politológa Radoslava Štefančíka nie je problémom ani tak čas, ako dátum volieb.

Čítajte viac Koalícia sa nedokázala spojiť: Získať post župana je prestíž, extrémisti majú mizivú šancu

Najhorší možný termín

„Je to ten najhorší dátum volieb, aký mohol predseda Národnej rady vybrať. Až sa mi žiada vysloviť podozrenie, či to neurobil schválne. Ide nielen o tzv. dušičkový víkend, ale rovnako o predĺžený víkend z hľadiska prázdnin,“ vysvetlil pre Pravdu. Pre mnoho mladých rodín podľa neho nebudú ani jedny voľby dostatočným motivačným faktorom na to, aby si príležitosti predĺženého víkendu nechali ujsť. Za najšťastnejšie to nepovažuje ani sociológ a šéf agentúry Focus Martin Slosiarik.

Chmelová: Hlasovacie lístky a urny pre voľby do VÚC a komunálne voľby budú farebne odlíšené

„Zbytočne to vyvoláva oprávnené podozrenia zo snahy politikov niekoho zvýhodniť alebo, naopak, znevýhodniť. Ťažko však odhadnúť celkový efekt vplyvu tohto faktora. Je to podobné ako s počasím. Vo všeobecnosti sa mu pripisuje podstatne vyšší význam, než v skutočnosti má na správanie voličov,“ uviedol.

Môže vzniknúť pekný chaos

Účasť v predchádzajúcich župných (voľby do vyšších územných celkov – VÚC) i komunálnych voľbách bola nízka, aj keď komunálne sa tradične tešia oveľa väčšiemu záujmu. V roku 2017 pristúpilo k urnám v župných voľbách necelých 30 percent a v komunálnych o rok neskôr necelých 49 percent Slovákov. Podľa Slosiarika zrejme ani tentoraz nemusí byť účasť v súčte viac ako 50 percent. „Čiže účasť, ktorá je typická pre komunálne voľby. To, čo sa ale dá očakávať, je, že voľby do orgánov miest a obcí výraznejšie potiahnu účasť vo voľbách do VÚC, a to práve vďaka ich spojeniu a tomu, že budú prebiehať naraz v jednej volebnej miestnosti,“ povedal pre Pravdu.

Dávame do pozornosti Prehľad kandidátov na županov a primátorov v ôsmich krajských mestách

Podľa politológa Michala Cirnera síce kvôli nevhodnému dátumu existuje riziko, že účasť nebude oslňujúca, no je nutné dodať, že komunálne voľby majú na Slovensku druhú najvyššiu účasť po parlamentných voľbách. „Spojené voľby by mali teoreticky priniesť synergický efekt pre regionálne voľby, kde voličská účasť bola vždy nízka,“ skonštatoval.

Účasť v župných voľbách 2017 (29,95 %, len jedno kolo volieb)

2013 (1. kolo – 20,11 %, 2. kolo – 17,29 %)

2009 (1. kolo – 22,9 %, 2. kolo – 18,39 %)

2005 (1. kolo – 18,02 %, 2. kolo – 11,07 %)

2001 (1. kolo – 26,02 %, 2. kolo – 22,61 %)

Účasť v komunálnych voľbách zrejme nebude kopírovať účasť v župných voľbách, no spojenie by účasti v prípade regionálnych mohlo pomôcť. „Vyššiu účasť, v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami, predpokladám hlavne v prípade župných volieb. Tá bola doteraz katastrofálna a keďže komunálne voľby sú pre občana atraktívnejšie, bude ho účasť na voľbách starostov a primátorov či poslancov miestnych zastupiteľstiev motivovať aj k účasti na župných voľbách,“ skonštatoval Štefančík.

Vyššia účasť, vyššia legitimita

„Keď už si niekto dá námahu prísť do volebnej miestnosti, mal by využiť možnosť hlasovať okrem komunálnych volieb aj v regionálnych voľbách,“ myslí si Cirner. Čas by však rozhodujúcu úlohu nemal mať. Skrátil sa najmä kvôli dvojitému náporu pri spočítavaní hlasov. Či budeme mať na to o dve hodiny viac, alebo menej, to podľa politológov rozhodujúce nie je. Ak je podľa Štefančíka niekto rozhodnutý, že voliť pôjde, nájde si čas aj skôr. „Voľby sú vždy o zodpovednosti aj zo strany voličov,“ dodal Cirner.

Účasť v komunálnych voľbách 2018 (48,67 %)

2014 (48,34 %)

2010 (49,69 %)

2006 (47,65 %)

2002 (49,51 %)

1998 (53,95 %)

1994 (52,42 %)

1990 (63,75 %)

S vyššou účasťou je v každom prípade spojená aj väčšia legitimita. „Politická legitimita je dôležitým faktorom a dáva nielen akoby silnejší mandát, ale je to aj väčší záväzok a tlak na zvolených predstaviteľov,“ zhodnotil Cirner. Aj preto má napriek všetkým rizikovým faktorom podľa sociológa význam voľby spájať. „A to tak z ekonomického hľadiska, ako aj z hľadiska vyššej legitimity zvolených kandidátov,“ uviedol Slosiarik.

Ďalším rizikom môže byť aj to, že kampaň prebieha súčasne. Nie všetkým môže byť jasné, do ktorých funkcií jednotliví uchádzači kandidujú. „Niektorí kandidujú aj za primátorov alebo starostov a súčasne za poslancov župných zastupiteľstiev. Môže z toho vzniknúť pekný chaos,“ povedal Štefančík. Pri spojených voľbách sa volí pri jednej komisii, ktorá voličom dá dve obálky, a na to všetko budeme mať o dve hodiny menej. Slosiarik by však zdôraznil práve čas, odkedy dokedy sa voľby konajú. „Myslím, že tento fakt sa relatívne málo komunikuje, čo môže prekvapiť tých, ktorí zvyknú voliť v iných voľbách po 20. hodine,“ dodal.

Spojenie komunálnych a krajských volieb priniesla vláda Petra Pellegriniho. Voľbám predchádzalo mimoriadne predĺženie funkčného obdobia krajských predstaviteľov na päť rokov, ďalšie obdobia budú opäť štvorročné. Doteraz boli župné a komunálne voľby oddelené. Okrem roka 2017 sme si predsedov samosprávnych krajov a poslancov volili vo dvoch kolách, v oboch sa účasť pohybovala okolo hranice 20 percent, pričom v druhom kole pravidelne volilo menej ľudí. Primátorov a starostov sme si volili v jednom kole a účasť bola stabilne okolo 50 percent.