Kauza Dobytkár: Korunný svedok Kodada prišiel na súd "zamaskovaný"

Kodada je bývalý funkcionár ministerstva pôdohospodárstva, kde pôsobil ako šéf sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb. Momentálne vystupuje ako spolupracujúci obvinený. Práve jeho slová zavážili aj pri obvinení Bödöra, ktorý to pripomenul na predchádzajúcom pojednávaní, kedy tvrdil, že je nevinný a žiadny trestný čin nikdy nespáchal.

„Vyšetrovatelia a prokurátor založili moje obvinenia na jedinej výpovedi kajúcnika Mareka Kodadu. Neviem, čo sa mi kladie za vinu a ako sa brániť,“ hovoril Bödör s tým, že prokurátor musí uviesť, čo konkrétne mal spáchať.

Podľa Kodadovho svedectva mal ďalší z obžalovaných Ľubomír Partika povedať, že odvádzané peniaze idú pre Nitru, respektíve pre Bödöra. Očakáva sa, že teraz tieto slová zopakuje aj pred senátom.

Bodor v pondelok na súd neprišiel, vopred sa ospravedlnil. Prítomní sú však jeho advokáti Robert Kaliňák a Marek Para.

Kodada prišiel na súd s polhodinovým meškaním. Je zarastený, na tvári má rúško a na hlave šiltovku. Tú si pred senátom zložil. Takisto filter. Súhlasí, že bude vypovedať.

Kodada označil Kožucha, ktorého pozná od roku 2004, za svojho najbližšieho priateľa. Tak ho vraj vníma stále, aj teraz. „To určite,“ podotkol znechutene Kožuch. „Je to pre mňa veľmi citlivá téma,“ pokračoval Kodada. „Viem, že do funkcie na PPA išiel s najčistejšími úmyslami. Nebolo mu príjemné zaoberať sa projektmi. V tom čase určite nebolo jeho cieľom získať nejaký ekonomický prospech,“ hovorí. Podnikateľ Martin Kvietik mu vraj bol predstavený ako človek, ktorý to má na starosti a naznačoval, že treba zabezpečiť peniaze pre systém.

V kauze korupcie spojenej s PPA čelí obžalobe osem fyzických a päť právnických osôb – nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, finančník Martin Kvietik, exriaditeľ PPA Juraj Kožuch, bývalý výkonný riaditeľ PPA Ľubomír Partika, veterinár Ľubomír Kropil, právnik Milan Kopriva, bývalý hlavný radca regionálneho úradu PPA vo Zvolene Viktor Miklas a podnikateľ Peter Kuba.

Skutky v obžalobe sa týkajú najmä korupčných trestných činov a tiež obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Tá bola podľa prokuratúry spojená s vybavovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PPA a rozdelená do dvoch vetiev. V prvej sa odovzdalo a následne zlegalizovalo 2 760 000 eur, v druhej viac ako milión.