Klíma: Doprava v Košiciach potrebuje prejsť obnovou

Ako zvládate svoje pracovné povinnosti s volebnou kampaňou?

Volebná kampaň je náročná najmä na čas a nasadenie. Vedel som, do čo ho pôjdem a nastavil som si dennú agendu a prácu v kampani tak, že stíham oboje. Samozrejme, nezabúdam na svoju rodinu – manželku a naše dvojičky. Rodina je pre mňa veľkou oporou.

Záznam z diskusie kandidátov na primátora mesta Košice

Ak by ste boli zvolený, čomu by ste sa v prvom rade začali venovať?

Nového primátora čaká nesmierne veľa roboty. Košice štyri roky spali a je nutné rozbehnúť nanovo všetky potrebné procesy. Od rozvojových projektov cez využívanie eurofondov až po komunikáciu s vládou na zabezpečenie všetkého potrebného, aby Košice získali naspäť svoj tradične silný status, ktorý súčasný primátor doslova znehodnotil. Aktuálne sa stáva jednou z hlavných tém cena energií. Aj tomuto sa budem venovať.

Myslíte si, že volebná kampaň v meste je férová? Vás na sociálnych sieťach vidieť pomenej.

Či je férová, posúdia voliči. Ja osobne som sa na sociálnych sieťach „narodil“ až pri ohlásení kandidatúry. Svoje príspevky som na siete v úvode kampane dával priebežne, v posledných dňoch je to už pravidelné.

Ste výkonný riaditeľ HC Košice a klub sa musel kvôli drahým energiám vysťahovať zo Steel arény. Čo urobíte pre to, aby ste sa tam vrátili?

Áno, cena energií nás prinútila presťahovať HC do Crow arény. Bolo to čisto ekonomické rozhodnutie a malo jasný cieľ: chceli sme, aby sa extraliga a aj mládežnícky hokej aj naďalej hrali. Tak ako všetci aj my denne sledujeme vývoj cien energií, avšak komunikujeme aj so sponzormi a s investormi, ktorí by nám s touto situáciou pomohli. Mesto je 33,3-percentným akcionárom arény. Pomoc mohla prísť aj od vedenia mesta.

Exprimátorovi Richardovi Rašimu parkovanie v meste zlomilo väz. Terajšieho primátora to zas vynieslo do kresla. Ako by malo podľa vás fungovať?

Je to presne tak. Ale za štyri roky primátor neurobil nič. Parkovacie miesta nepribudli, parkovací systém nemáme. Jediné, čo máme, je chaos. Je potrebné parkovací systém pripraviť, vrátane budovania nových parkovacích miest. Systém je potrebné odkomunikovať Košičanom a následne zabezpečiť jeho skutočnú kontrolu tak, aby poctivo platiaci vodiči nedoplácali na špekulantov. Parkovacie domy a odstavné parkoviská sú možnosťou, ako zlepšiť parkovací komfort pre domácich a návštevníkov mesta.

Na najmladšie košické sídlisko, ktoré má iba jeden vstup a výstup, sa plánovala električka. Jeho starosta hovorí dokonca o lanovke. Čo z toho je podľa vás reálne? Myslíte si, že by sa mali vrátiť do Košíc trolejbusy?

O električkách do Ťahanoviec som diskutoval s viacerými ľuďmi. Doteraz k tomu nebola urobená ani štúdia, to isté platí o lanovke. Oba projekty sú však finančne veľmi náročné a vieme, do akej situácie sa rútime. Viac ako takéto projekty je teraz potrebné rozmýšľať, ako bude mesto vedieť pomôcť občanom v situácii, pred ktorou stojíme. Oveľa lacnejšou alternatívou by boli duobusy, ktoré by mohli využívať existujúce trolejové vedenie a tam, kde nie je, by išli na iný pohon.

Ďalším problémom mesta je MHD.

Košická MHD je naozaj vo veľkých problémoch. Je to vizitka vedenia mesta a osobne primátora. Dopravnému podniku mesta Košice (DPMK) chýba osem mil. eur, zbabrali tender na nové električky, električková trať na úseku Alejová – Jazero je v kritickom stave. Núkali sa nám peniaze EÚ, a my sme to nevyužili. Celá doprava v Košiciach potrebuje prejsť obnovou, potrebuje modernizáciu. Potrebujeme moderné električky, autobusy, duobusy. DPMK potrebuje veľkú investíciu.

Košice sú druhé najhoršie mesto Slovenska v čerpaní financií z EÚ a podľa ministerky Veroniky Remišovej využívajú necelých 24 percent. Čo by sa v prípade vášho zvolenia mohlo zmeniť?

Mesto trestuhodne premrhalo peniaze, ktoré sme mali na dosah. Buď sa kompetentné osoby báli tieto prostriedky využívať, alebo nevedeli ako projekty podať. Obe možnosti však hovoria o manažérskom zlyhaní. Prišli sme o nové električky, o mládežnícku olympiádu EYOF, vďaka ktorej by sa zmodernizovala športová infraštruktúra, prišli sme o financie z Nórskych fondov na zelené strechy. A toto musíme zastaviť. Mesto je povinné sa zapájať do výziev a nešpekulovať. Extra finančné zdroje prinášajú zvýšenie kvality a komfortu života všetkých Košičanov.

Hovorí sa, že sa cesty a chodníky opäť opravujú v rámci volebnej kampane terajšieho primátora. Ako by ste riešili problémy s mestskou infraštruktúrou?

Deklarujem to počas celej kampane. Opravy ciest, maľovanie dopravného značenia sa nemôžu robiť len pár mesiacov pred voľbami. Veď aj o dom sa staráme celý rok a nie iba pred Vianocami. Mesto sa o ne musí starať celoročne – ale to asi niekto zabudol primátorovi povedať. Finančné prostriedky na to v rozpočte sú a ďalšie zdroje treba proste „naháňať“. Napríklad zo zdrojov EÚ. Samozrejme, to všetko predpokladá určiť si priority. Opravovať tie úseky, ktoré sú naozaj v zlom stave a nie tie, ktoré sa marketingovo hodia do scenára.

Delegácia z EÚ po návšteve Luníka IX neskrývala rozčarovanie nad nedôstojnou situáciou v rómskych osadách. Košičanov trápia aj žobráci v centre mesta. Ako sa s tým popasujete?

Problematika Luníka IX nie je novou témou. Bude potrebné urobiť odvážne rozhodnutia. Určite bude nutná spolupráca mesta s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa tejto téme venujú. Peniaze na to síce sú, ale bez samotnej vôle obyvateľov Luníka IX to určite nepôjde. S nelegálnymi osadami je to podobné. Mestským častiam, ktoré majú problémy so žobrákmi a s bezdomovcami, je potrebné pomôcť. Reálne pomôcť – nielen to deklarovať.

Košice majú 22 mestských častí, čo je veľa aj v porovnaní s Bratislavou, plus musia živiť obrovskú socialistickú budovu magistrátu, ktorá je priam požieračom energií. Chcete v tomto smere niečo urobiť?

Mestských častí je naozaj veľa. Je to nekonečná téma volieb, ale demagogicky sa nikdy s tým nič neurobí. Určite sa pred touto témou nebudem skrývať a nastolím ju. Budova magistrátu je energeticky veľmi náročná na prevádzku a údržbu. V lete je to skleník, v zime doslova „zimák“. V Košiciach sa uvoľnilo viacero moderných kancelárskych priestorov, možno nastal čas zaoberať sa aj touto témou, či nebude lepšie sťahovať sa do ekonomicky výhodnejších priestorov.

Ak by ste po zvolení mali prísľub stopercentného splnenia, o aké tri veci by ste požiadali štát, aby sa Košičanom lepšie žilo?

Keby bolo keby, boli by sme v nebi… Ale predsa, skúsim si zasnívať. Mestskú hromadnú dopravu zdarma pre všetkých Košičanov, už si ju predsa platia raz vo forme daní, z ktorých ju vedenie posiela do mestského podniku. Druhým snom je, aby vláda každý rok pomohla doniesť do Košíc zaujímavého a silného investora. A posledným prianím je, aby sa každý rok postavilo v Košiciach 1¤000 nových bytov. Viem, že ste hovorili o troch, ale ja mám ešte jedno: aby každý obyvateľ nášho mesta bol spokojný, zdravý a šťastný v šťastnom meste.