Bittó Cigániková: Moje odvolávanie je politický trest, určite nie som posledná

Poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková bude čeliť odvolávaniu a myslí si, že nebude jediná. Návrh bývalého poslanca OĽaNO Martina Čepčeka považuje za politický trest. Po odchode SaS však nastali viaceré zmeny aj v rezortoch. Najväčšie rošády sú v rezorte hospodárstva, ktorý predtým patril pod Richarda Sulíka. Okrem štátnych tajomníkov došlo k zmenám aj vo vedení kľúčových podnikov.

Návrh na odvolanie Bittó Cigánikovej predložil Čepček do parlamentu ešte 30. septembra, pár dní po incidente s poslankyňou Sme rodina Romanou Tabák. „Keďže parlament je šialený a prepadávajú desiatky bodov, možno na to príde už zajtra,“ napísala ešte vo štvrtok minulý týždeň.

„Obhajujem právo žien podstúpiť interrupcie, a to sa pánu Čepčekovi nepáči, lebo ženy majú povinne vynosiť všetky deti, porodiť ich a aj ich vychovať,“ uviedla šéfka zdravotníckeho výboru s tým, že dôvodom je aj obhajoba práv LGBTI+ ľudí.

„Je zaujímavé, že poslanec Čepček takto pomáha koalícii, aj keď nie je koaličným poslancom,“ povedala Bittó Cigániková pre Pravdu s tým, že práve to, že navrhovateľom je poslanec Čepček, je dôkazom, že nejde o odbornú prácu. „Lebo o tej poslanec Čepček nemá ani páru. Ide o čisto politický trest z ideologických dôvodov. Viac by som ocenila, keby to navrhol niekto, kto aspoň trochu vie, čo robí,“ skonštatovala.

Čítajte viac Bittó Cigániková na adresu kolegov: Majú rovnaké predsudky ako vrah zo Zámockej

Jeho počin podľa nej ocení osobne Igor Matovič, ktorého často kritizovala. „A tiež poslanci okolo pani Záborskej, ktorá by po mojom odvolaní výbor ako podpredsedníčka riadila,“ zhodnotila poslankyňa SaS. Záborská patrí ku konzervatívnemu krídlu v OĽaNO, spolu s Čepčekom boli autormi niekoľkých kontroverzných noviel k zákonu o interrupciách. Zatiaľ neprešiel ani jeden.

Podľa Čepčeka je zotrvanie Bittó Cigánikovej vo funkcii šéfky zdravotníckeho výboru neakceptovateľné a pozíciu je potrebné obsadiť rešpektovaným odborníkom. „Ja komunikujem s tímom 40 zdravotníckych stejkholderov z praxe, s ktorými podrobne prechádzam každý jeden návrh,“ napísala Bittó Cigániková.

Incident s Romanou Tabák podľa politológa Radoslava Štefančíka určite nie je dôvodom, pre ktorý sa Čepček rozhodol navrhnúť jej odvolanie. „Neviem si predstaviť, že by to urobil po dohode s predsedom OĽaNO Igorom Matovičom. Podľa mňa skôr využil príležitosť, aby tým zakryl svoje skutočné pohnútky,“ skonštatoval pre Pravdu.

Bude SaS šéfovať výborom aj naďalej?

Snaha o odvolanie Bittó Cigánikovej z postu šéfky zdravotníckeho výboru by však nemusela byť poslednou. Po odchode liberálov z koalície sa totiž objavili debaty, či by strane SaS malo ostať všetkých päť postov, ktoré v súčasnosti majú. Minister financií ešte v polovici septembra pre TV Markíza uviedol, že s tým nesúhlasí a SaS po vystúpení z koalície prislúchajú dva posty.

Šéf liberálov Richard Sulík ešte začiatkom septembra hovoril o tom, že trojkoalícia by nemala hlasy od poslancov SaS očakávať automaticky. Do veľkej miery pritom malo rozhodovať aj to, či budú podporovať poslanecké návrhy SaS. Rovnako požadoval, aby im posty šéfov výborov ostali, čo mala vtedy koalícia riešiť. Predseda výboru pre financie a rozpočet Marian Viskupič vtedy uviedol, že sa odísť nechystajú, no rozhodnutie koalície budú akceptovať.

Otázkou teraz je, či sa budú odvolávať aj šéfovia výborov za SaS. „Momentálne je v programe len moje odvolávanie. Nemyslím si ale, že je posledné,“ dodala. Aktuálne to však podľa podpredsedu parlamentu a šéfa poslaneckého klubu Sme rodina Petra Pčolinského pre koalíciu nie je téma.

„Po odchode SaS tá debata bola, ale odvtedy sme sa k nej nevrátili. Nejako sme to neriešili, máme iné problémy – ako energie a rozpočet. Kto bude sedieť na akej stoličke, to momentálne nenásobí, nedelí,“ reagoval pre Pravdu Pčolinský. Aký postoj bude mať hnutie pri odvolávaní Bittó Cigánikovej, o tom sa v klube ešte nerozprávali.

„Ak sa SaS definovala ako jasná opozícia voči vládnej koalícii, tak je prirodzené uvažovať o odvolávaní niektorých poslancov z postov šéfov parlamentných výborov,“ myslí si Štefančík. „Aj keď vláda si musí uvedomiť, že je v menšinovom postavení a niektoré posty môže pokojne ponechať opozícii bez ohľadu na to, či ide o tvrdú alebo jemnú opozičnú aktivitu,“ zhodnotil.

Najväčšie zmeny nastali v rezorte hospodárstva

Po odchode SaS z koalície prišla vláda o štyroch ministrov a tiež o štátnych tajomníkov. Väčšina z nich svoj odchod dopredu avizovala. Zrejme najväčšie rošády nastali v rezorte hospodárstva, ktoré aktuálne vedie Karel Hirman.

Nezmenili sa len štátni tajomníci, ale aj vedenie kľúčových organizácií. Karla Galeka a Jána Oravca nahradili na postoch štátnych tajomníkov Peter Gerhart a Peter Švec. Nie je to však posledná zmena. Šéf Slovenského plynárenského podniku (SPP) Richard Prokypčák avizoval svoj odchod už skôr. Vo vedení SPP ho nahradil Miroslav Kulla (šéf predstavenstva Východoslovenskej energetiky). Nového predsedu predstavenstva má aj spoločnosť Transpetrol. Stal sa ním Martin Ružinský. Hirman vymenil aj podpredsedu a ďalších členov predstavenstva.

Minister hospodárstva však odmieta, že by v prípade Transpetrolu išlo o čistky. „Potreboval som, aby boli vo vedení ľudia, ktorí firme rozumejú a majú reálne skúsenosti s prepravou ropy. Doba je zlá, zhoršuje sa a vedenie musí profesionálne fungovať,“ okomentoval svoje rozhodnutie v rozhovore pre Pravdu.

Do tretice nového generálneho riaditeľa získala aj Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Rezort poveril vedením Stanislava Jurikoviča, ktorý nahradí Petra Blaškovitša. Politológ Štefančík má však iný názor. „Nehovoril by som kvalifikovaných ľudí, jednoducho svojich ľudí. Aj tí predtým boli určite kvalifikovaní, ale Hirman sa rozhodol vybrať si tím najbližších spolupracovníkov, čo je úplne prirodzená výmena, ktorá sa deje po každej výmene ministra,“ dodal.

Rezort spravodlivosti mal spočiatku dvoch štátnych tajomníkov. V júli minulého roka však odišli obaja. Michal Novotný sa stal sudcom Najvyššieho správneho súdu a Michala Luciaka odvolala vtedajšia ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, aby po rozkole v strane Za ľudí posilnila svoju podporu v parlamente.

Takmer deväť mesiacov nemal rezort spravodlivosti žiadneho štátneho tajomníka. V apríli tohto roka prišiel Ondrej Dostál. Po odchode SaS budú na rezorte pôsobiť dvaja – Peter Sepeši a Edita Pfundtner.

Rezort školstva má miesto troch jedného štátneho tajomníka a je ním Slavomír Partila, o ktorom sa hovorilo ako o potenciálnom ministrovi školstva. Na ministerstve spravodlivosti nahradil Martina Klusa Andrej Stančík, Ingrid Brocková na svojom poste ostala.