Szabó spozná trest za prípravu vrážd prokurátorov

Szabó bol vylúčený na samostatné konanie v prípade prípravy vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho.

Spolu s ním pôvodne čelili obžalobe aj štyri ďalšie osoby – Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Dušan Kracina a Darko Dragič.

V utorok popoludní zároveň pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára a jeho snúbenice.

Kým za ne dostali Szabó a Marček 25-ročné nepodmienečné tresty a Andruskó 15-ročný, Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú súd ešte vlani spod obžaloby oslobodil. Prípad na Špecializovaný trestný súd vrátilo až májové rozhodnutie Najvyššieho súdu.

Szabó bol na samostatné konanie vylúčený v lete, potom čo na aprílovom pojednávaní priznal vinu a čaká tak už len na trest.

Predsedníčka senátu Ružena Sabová vtedy priblížila, že súd priznanie obžalovaného prijal.

„Je potrebné vykonať len dôkazy, ktoré súvisia s výrokom o treste,“ dodala s tým, že následne bude možné rozhodnúť. V prípade ďalších obžalovaných je podľa jej slov potrebné širšie dokazovanie.

Čo Szabó vypovedal

Szabó vypovedal, že ho niekedy v lete 2017 oslovil Zoltán Andruskó s tým, či by nemal záujem sledovať jednu osobu. On ponuku sprostredkoval svojmu bratrancovi, bývalému vojakovi Miroslavovi Marčekovi. Keď sa potom Andruskóa pýtali na detaily, povedal, že by išlo aj o likvidáciu za odmenu 70-tisíc eur.

Pri ďalších stretnutiach im následne prezradil, že má ísť o Maroša Žilinku. „Povedal nám meno, kde býva – že býva v Piešťanoch," vypovedal Szabó. Podľa jeho slov boli s Marčekom niekoľkokrát na adrese trvalého pobytu Žilinku, nezastihli ho tam však.

Szabó ďalej uviedol, že postupne do Piešťan prestali chodiť. Andruskó však podľa neho naliehal, aby sa vec urobila. „Že dávno to malo byť," povedal Szabó s tým, že Andruskó im zabezpečil aj samopal Škorpión. Zároveň podľa Szabóa povedal, že zaplatí aj 10-tisíc eur za každého člena Žilinkovej rodiny. Podľa obžalovaného sa však s Marčekom zhodli, že od veci dajú „ruky preč".

Posadnutý prokurátormi

Andruskó im tiež podľa Szabóa ponúkol, že ak si chcú zarobiť, existuje objednávka aj na advokáta Daniela Lipšica. Odmena mala byť v tomto prípade 200-tisíc eur. Poľa Szabóa sa však s Marčekom touto vecou nezaoberali.

Pokiaľ ide o Šufliarskeho, o ňom podľa Szabóa Andruskó hovoril v roku 2018. „Som mu povedal, že ty si nejaký posadnutí prokurátormi," povedal Szabó.

Spolu s Marčekom zistili jeho adresu v Dunajskej Lužnej, pričom v jednom prípade Šufliarskeho sledovali aj na ceste do práce v Bratislave. „Samozrejme, bavili sme sa aj o zbrani, ktorá by mohla byť použitá," vypovedal Szabó s tým, že od Andruskóa chcel Marček ostreľovaciu pušku. „Marček povedal, že on to spraví, stačí, keď budem robiť šoféra," opísal Szabó.

Keďže potrebnú zbraň Andruskó nezohnal, navrhol použitie výbušniny, čo Szabó podľa vlastných slov odmietol. „Pán Marček s tým súhlasil," uviedol Szabó s tým, že výbušninu navrhol Marček umiestniť do koša na smeti. Keď však vec zvážili, dohodli sa, že použitie výbušniny by bolo riskantné. „Potom sme to ani neriešili a boli sme zadržaní," doplnil.

Odsúdený už dva krát

Tomáša Szabóa uznal súd ešte 3. septembra 2020 vinným z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej ako aj kolárovského podnikateľa.

Vraždu mladej dvojice z februára 2018 sa podľa súdu podarilo preukázať.

„Vina Szabóa je potvrdená aj výpoveďou Miroslava Marčeka. Súd nezistil žiaden rozumný dôvod, ktorý by smeroval k tomu, že by Marček bezdôvodne usvedčil Szabóa z tohto skutku,“ uvádza Sabová s tým, že Marček vzhliadal k Szabóovi.

Podľa senátu z výpovedí Marčeka vyplýva, že Andruskó im ukazoval fotky Kuciaka a on im sprostredkoval informácie o novinárovi.

Vražda podnikateľa Petra Molnára sa stala ešte v roku 2016, pričom do domu podnikateľa sa Szabó vlámal spolu s neprávoplatne obvineným Miroslavom Marčekom, ktorého odsúdili na samostatnom konaní na 23 rokov.

Prípad zavraždeného podnikateľa Molnára spojil senát s vraždou novinára a jeho snúbenice, pretože oba prípady majú spoločných páchateľov.