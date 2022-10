Kauza Dobytkár: Kvietik na súde "bombarduje" kľúčového svedka Kodadu množstvom otázok

Kodada je bývalý funkcionár ministerstva pôdohospodárstva, kde pôsobil ako šéf sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb. V pondelok vypovedal, že Kožucha, obžalovaného exriaditeľa PPA, stále považuje za svojho najlepšieho priateľa, preto je to pre neho citlivá vec. Opisoval korupčný systém, v ktorom mal Kožuch zabezpečovať úspešnosť projektov tak, že výzvy sa dostávali k lobistovi Ľubomírovi Kropilovi skôr, ako boli vyhlásené.

Hovoril tiež o tom, ako ho zoznámil s finančníkov Martinom Kvietikom, ktorého vtedajšia ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) označila ako straníckeho gestora, s ktorým treba konzultovať všetko ohľadom PPA.

Pojednávanie v utorok pokračuje otázkami prokurátora, ktorý položil svedkovi ešte pár otázok. Potom prišli na rad obžalovaní. Kvietik sa Kodadu pýtal, prečo zmenil výzor. „Bradu nosím 1,5 roka,“ odvetil. „Čiže odvtedy, čo vypovedáte, " konštatoval Kvietik zopakujúc otázku, prečo zmenil imidž. "Lebo je to módne,“ reagoval svedok.

Kvietik bol ďalej zvedavý, či ho vo väzbe navštívili vyšetrovatelia, pričom spomenul konkrétne mená. „Nejakí operatívci, mená ani predmet rozhovoru s nimi si nepamätám,“ uviedol Kodada. Obžalovaný pokračuje ďalšími otázkami, pričom často nečaká ani na zaprotokolovanie. Predseda senátu Ján Giertli ho na to upozorňuje, no keď sa situácia opakuje, zvýšeným hlasom vraví, že ho to ruší." Ak s tým neprestane, dám vám poriadkovú pokutu. V tejto chvíli chcem veriť, že to nerobíte naschvál," povedal Giertli. „Ospravedlňujem sa, bolo to spontánne,“ poznamenal Kvietik.

V kauze korupcie spojenej s PPA čelí obžalobe osem fyzických a päť právnických osôb – nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, finančník Martin Kvietik, exriaditeľ PPA Juraj Kožuch, bývalý výkonný riaditeľ PPA Ľubomír Partika, veterinár Ľubomír Kropil, právnik Milan Kopriva, bývalý hlavný radca regionálneho úradu PPA vo Zvolene Viktor Miklas a podnikateľ Peter Kuba.

Skutky v obžalobe sa týkajú najmä korupčných trestných činov a tiež obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Tá bola podľa prokuratúry spojená s vybavovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PPA a rozdelená do dvoch vetiev. V prvej sa odovzdalo a následne zlegalizovalo 2 760 000 eur, v druhej viac ako milión.