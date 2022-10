Polis posiela na prvé miesto Fica, v dôveryhodnosti vedie Pellegrini

Parlamentné voľby by podľa prieskumu vyhral Smer. Dôveruje jej 19,3 percenta opýtaných respondentov. Za Smerom sa umiestnila strana Hlas s podporou 18,5 percenta voličov a strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorú by volilo 10,6 percenta respondentov. Vyplýva to z prieskumu pre agentúru SITA, ktorý vykonala agentúra Polis na vzorke 1 013 respondentov. Prieskum bol realizovaný od nedele 16. októbra do soboty 22. októbra.

Najdôveryhodnejším lídrom politickej strany je podľa prieskumu Peter Pellegrini (Hlas), na ktorého sa spolieha 27,9 percenta opýtaných. Naopak, najnedôveryhod­nejším lídrom je predseda strany ĽSNS Marian Kotleba, ktorému neverí 85,2 percenta respondentov.

Na štvrtom mieste sa v prieskume umiestnilo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so podporou 7,9 percenta voličov. Hnutie OĽaNO a hnutie Republika by volilo zhodne 7,1 percenta respondentov. Nasleduje hnutie Sme rodina s podporou 5 percent a ĽSNS, ktorú by si v parlamentných voľbách volilo 4,8 percenta opýtaných. Strana Aliancia by získala 4,7 percenta hlasov voličov, nasledovaná KDH, ktoré by volili 4,6 percenta opýtaných. Slovenská národná strana (SNS) v prieskume získala 3,1 percenta a stranu Dobrá voľba by volilo 2,8 percenta účastníkov prieskumu. Koaličnú stranu Za ľudí by volilo 2,3 percent opýtaných. Na posledných dvoch priečkach sa umiestnili strany Život-NS s podporou 1,8 percenta a Starostovia a nezávislí, ktorú by volilo 0,4 percenta respondentov prieskumu.

Preferencie sú vyrátané z 51-percentnej účasti. Nerozhodnutých respondentov bolo 33 percent a voliť by určite nešlo 16 percent opýtaných.

Po najdôveryhodnejšom lídrovi Petrovi Pellegrinim dôveruje najviac opýtaných predsedovi Smeru-SD Robertovi Ficovi, a to 23,9 percenta. Ako tretieho najdôveryhodnej­šieho lídra vnímajú respondenti predsedu SaS Richarda Sulíka, získal 22,4 percenta hlasov. Nasleduje líder hnutia Sme rodina Boris Kollár, ktorému dôveruje 18,4 percenta opýtaných, predsedovi strany Život-NS Tomášovi Tarabovi dôveruje 15 percent a predsedovi hnutia Republika Milanovi Uhríkovi 13,9 percenta opýtaných.

Najnedôveryhod­nejšími politikmi po Marianovi Kotlebovi sú líder OĽaNO Igor Matovič, ktorému nedôveruje 89 percent voličov, a líderka Za ľudí Veronika Remišová, ktorej nedôveruje 83,6 percenta opýtaných.