Polícia o pohybe útočníka zo Zámockej vedela, pochybil však zrejme operátor

Informuje o tom denník Nový čas. Podľa denníka totiž v čase policajného pátrania po strelcovi oznámil muž na linku 158 polohu páchateľa, ktorý sa mal pohybovať na ulici Jaskový rad pri bývalom klube Obluda. Na linke informáciu o polohe páchateľa podľa Nového času síce prijali, nič s ňou však ďalej neurobili. Telo strelca sa našlo náhodne až ráno.

Zároveň však denník konštatuje, že predmetný operátor urobil všetko, ako mal. „Úlohou operátora je správne miesto lokalizovať, aby tam bola hliadka čo najrýchlejšie. Policajt, ktorý prijal hovor, teda svoju prácu urobil dobre. Informáciu pridelil do jedného priečinku, ako mu to kázal operačný dôstojník, aby to mali na jednom mieste,“ napísal denník. Keď však operátor poslal oznam operačnému dôstojníkovi, ten podľa všetkého toto hlásenie opomenul, a preto hliadka na miesto neprišla. Operátorovi podľa Nového času nadriadení vyčítali, že mal informáciu o lokalizácii ísť oznámiť do druhej miestnosti. „On mal však vtedy desiatky hlásení – ísť za ním (operačným dôstojníkom) mohol, ale jeho povinnosť to nebola,“ konštatuje denník.

Prezídium Policajného zboru zároveň pre Nový čas uviedlo, že z priebežného interného preverovania postupov boli identifikované skutočnosti, na základe ktorých dal prezident Policajného zboru Štefan Hamran podnet na Úrad inšpekčnej služby na vykonanie kontroly a podnet, na základe ktorého bolo v jednom prípade začaté trestné stíhanie.