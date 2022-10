Prestrelka v parlamente: Zemanová a Pčolinský sa pochytili, v hre je zmena pravidiel

Zemanová mu pripomenula, že pri prepadnutí viacerých bodov programu či ich rýchlom prerokovaní býva zvykom, že predsedajúci dá krátku prestávku, aby sa poslanci mohli do sály dostaviť. Už v minulosti upozornila, že často sú v poslaneckých kanceláriách alebo v blízkosti, no potrebujú aspoň pár minút na presun do rokovacej sály. Pčolinský reagoval, že podobná situácia bola v sále aj dopoludnia, pričom chýbali aj predkladatelia z SaS.

Zemanová má výhrady

„Pán predsedajúci, mám výhradu voči tomu, akým spôsobom vediete túto schôdzu. Parlamentnými zvyklosťami je, že v prípade, že takto naozaj idú rýchlo body za sebou, predsedajúci či z koalície, alebo z opozície dá krátku prestávku na to, aby sa poslanci stihli dostaviť do sály,“ povedala v pléne Zemanová.

„Tretíkrát?“ pýtal sa novozvolený podpredseda parlamentu. Na čo Zemanová odpovedala, že ak je to potrebné, tak áno. Zemanová nakoniec podala procedurálny návrh, ktorý jej Pčolinský zamietol.

Pčolinský chce meniť rokovací poriadok

Šéf poslaneckého klubu hnutia Sme rodina avizoval, že bude iniciovať zmenu rokovacieho poriadku, na základe ktorej pri druhom prepadnutí návrhu zákona bude automaticky vyradený z programu aktuálnej schôdze. Predkladateľ si vyradený návrh zákona bude musieť opäť podať do podateľne návrhov.

„Ako podpredseda NR SR nemienim takýmto systémom fungovať, keď dve tretiny poslaneckých návrhov prepadávajú len pre to, že tu navrhovatelia nie sú. Pokiaľ poslanec predkladá návrh zákona, predpokladám, že tým chce niečo zmeniť. Stáva sa to najmä poslancom, ktorí najviac kričia, ako chodia do práce,“ povedal Pčolinský v pléne NR SR. Peter Pčolinský si vie predstaviť i zmenu v čítaní jednotlivých návrhov.

Parlament bol nedávno nefunkčný kvôli obštrukcii zo strany opozičných poslancov, najmä SaS, minister obrany Naď mal výhrady

„Myslím si, že je vhodné taktiež upraviť, aby sme nemuseli čítať bodkočiarky a apostrofy pri pozmeňujúcich návrhoch. Zefektívni to rokovanie parlamentu,“ dodal Pčolinský. Po avizovaní iniciatívy prerušil schôdzu do 14:00. Po prerokovaní návrhu z dielne nezaradeného poslanca Martina Čepčeka a po ďalšom prepadávaní bodov programu Pčolinský krátko po 18.00 h. prerušil rokovanie do štvrtka rána. Poslanci dnes majú na programe hlasovanie o viac ako 60 bodoch.

Podobne prepadávali body aj v stredu dopoludnia, ale aj v minulom týždni. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) vtedy upozornil predkladateľov, aby si strážili časy rokovania a priebeh schôdze. Už vtedy avizoval možnú zmenu či dohodu na tom, že po opakovanom prepadnutí poradia sa návrh zaradí až na ďalšiu schôdzu.