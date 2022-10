Prichádzajú prísnejšie tresty za alkohol za volantom. Slováci sú nepoučiteľní, opití jazdia stále viac

Ministerstvo vnútra spustilo novú informačnú kampaň „Alkohol za volantom môže zabíjať“. Rezort upozornil, že počet smrteľných dopravných nehôd na slovenských cestách stúpa. „Realita na našich cestách, čo sa požitia alkoholu týka, je smutná. Za deväť mesiacov tohto roka evidujeme 9 073 dopravných nehôd, z toho v 1 069 prípadoch bol vinníkom alkohol u vodiča, čo je 12 percent z celkového počtu dopravných nehôd,“ ozrejmil riaditeľ odboru dopravnej polície Tomáš Vrábel. Upozornil, že je to najviac za rovnaké obdobie od roku 2015.

S nadchádzajúcim dušičkovým obdobím bude v teréne už od piatka 28. októbra viac policajtov dopravnej, poriadkovej a železničnej polície. Na cestách bude viac policajtov, ktorí budú dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Posilnené budú aj hliadky poriadkovej polície, ktoré budú strážiť verejný poriadok najmä v okolí cintorínov. Do 31. októbra trvá akcia Radar, ktorá je zameraná najmä na kontrolu dodržiavania rýchlosti a zákazu jazdy pod vplyvom alkoholu.

Ministerstvo vnútra navrhuje čo najrýchlejšie prijať zásadné opatrenia. Medzi ne patrí napríklad bodový systém, stacionárne zariadenia na meranie rýchlosti v mestách a obciach, posilnenie kompetencií mestských policajtov, teoretická skúška v elektronickej podobe pre žiadateľov vodičského oprávnenia či nové návrhy v zákone o cestnej premávke súvisiace s jazdou pod vplyvom alkoholu.

Čo sa má zmeniť? „Navrhujeme, aby za porušenie pravidiel cestnej premávky, ktoré patria medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd, bol pridelený fixne určitý počet bodov, po dosiahnutí ktorých bude povinný vodič motorového vozidla splniť určité povinnosti,“ priblížil minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Pripustil aj zhabanie vozidla, ktoré po tragickej udalosti na Zochovej ulici avizoval minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Prekročenie rýchlosti jazdy ako častá príčina dopravných nehôd sa navrhuje upraviť ako závažné porušenie a to v prípade prekročenia rýchlosti v obci o 30 km/hod a viac. Dnes je táto hranica stanovená na 50 km/hod. Ďalej by sa mal upraviť zákon o priestupkoch tak, aby o tomto prípade nebolo prioritne realizované blokové konanie, ale policajt mohol predložiť vec na správne konanie, v ktorom mu bude môcť byť uložený aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlá až na dobu šesť mesiacov.

Z prieskumu AKO pre televíziu JOJ vyplynulo, že až 6,2 percenta opýtaných priznalo fakt, že už viackrát šoférovali pod vplyvom alkoholu. Po prepočte je to alarmujúcich viac ako 274-tisíc ľudí. Ďalších 7,6 percenta priznalo, že tak urobili, ale len v kritickej situácii. Po prepočte na obyvateľa je to vyše 336-tisíc ľudí. To znamená, že šesť ľudí zo sto opakovane šoférovalo pod vplyvom alkoholu.

V súčasnosti už prebieha príprava podkladov pre projekt Automatizovaného systému odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky financovaného z plánu obnovy a odolnosti 279 technických zariadení na dokumentovanie prekročení rýchlosti jazdy, porušení povinnosti zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ alebo na signál so znamením „Stoj!“. Radary budú osádzané v miestach, ktoré sú prednostne označené ako nehodové miesta a úseky, alebo sú z iného dôvodu označené ako kritické.