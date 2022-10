Expert k hekerskému útoku: Spôsobili ho diletanti z parlamentu

„Skôr by som tipoval, že problémom bude diletantstvo. Pokiaľ máte dobre a bezpečne navrhnutý systém, tak sa to nemôže stať," reagoval pre denník Pravda k hekerskému útoku, ktorý vo štvrtok paralyzoval parlament, expert na kybernetickú bezpečnosť Pavol Lupták, výkonný riaditeľ IT spoločnosti Nethemba.

Priznáva, že chybu mohol spôsobiť aj zastaraný systém. „Stačí investovať do bezpečnosti, pravidelne systém aktualizovať, realizovať penetračné testy, bezpečnostné audity a dbať o to,“ inštruuje technikov Národnej rady.

Podpredseda parlamentu Peter Pčolinský pripustil, že mohlo ísť o zrútenie sa starého systému. „Buď je to hekerský útok, alebo tento 25-ročný systém jednoducho kľakol," povedal.

Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) uviedol, že oprava by mohla trvať niekoľko dní, incident je veľmi vážny a schôdza bude zrejme pokračovať až 8. novembra. Lupták nerozumie, prečo by mala oprava systému trvať tak dlho. „Ale na to, že nejaký útok dokáže ochromiť na skoro dva týždne prevádzky, tak to je zvláštne. Ak máte profesionálnu inštitúciu, tak tá musí byť obnovená behom pár hodín," spresnil.

Podľa Kollára by výmena celého hlasovacieho systému stála viac ako 25 miliónov eur.

Lupták si tiež nevie predstaviť, že by spoločnosť ako Volkswagen kvôli útoku na infraštruktúru stopla výrobu na dva týždne. „No v tomto prípade ide o úplne inú úroveň. Myslím si, že problémom budú staré neudržiavané prístroje," ozrejmil.

Lupták bol v tíme etických hackerov, ktorí odhalili slabiny systému eKasa, či databáz NCZI počas pandémie. „Môžem povedať len, že už tam bola bezpečnosť veľmi zlá a verím, že môže byť len horšia," dodal. „Ak by to dva týždne opravovali, tak to je jasný prejav diletantstva. Môže sa stať predsa hocičo, ak ale majú zálohy, tak systém by mal byť predsa nepriestrelný, a tak nevidím dôvod, prečo by to mohlo trvať dva týždne," uzavrel.