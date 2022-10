Visolajský v Ide o pravdu: Veci v zdravotníctve sa začínajú hýbať. Je smutné, že až pod tlakom výpovedí

VIDEO: Pozrite si debatu Petra Bielika a Petra Visolajského v relácii Ide o pravdu.

Vláda uznala, že požiadavky lekárskych odborov sú opodstatnené. Seriózne k nim pristúpili aj poslanci Národnej rady, ktorí na rokovanie výboru pozvali všetky relevantné zdravotnícke organizácie. Jediná škoda je, že sa to deje až teraz, na poslednú chvíľu. Nielen lekári, ale aj podnikatelia a učitelia sa tak dostali do politickej pasce, keď všetko stojí a padá na schválení štátneho rozpočtu na budúci rok. Vytrvajú lekári vo svojich výpovediach až do konca? Chcú naozaj odísť, alebo len pochopili, že vláda s nimi rokuje seriózne len pod hrubým nátlakom?