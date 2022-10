Voliči ponížene čakali pod schodmi. Prichádza zisťovanie, či sa niečo zmenilo

Čo ukázal prieskum z roku 2020

Zamestnanci Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) sa počas parlamentných volieb 2020 vybrali do 50-tky volebných miestností, kde osobne monitorovali situáciu a rozprávali sa aj so samotnými voličmi s pohybovým obmedzením. Najhoršie na tom bol bezbariérový prístup do volebných miestností.

„Mnohé sa nachádzali v priestoroch základných a stredných škôl, do ktorých bolo možné vstúpiť len po schodoch. Ak aj na nich boli nájazdové koľajnice, často boli také strmé, že človek odkázaný na invalidný vozík nebol schopný sa po nich dostať do budovy bez pomoci, dokonca veľakrát ani so zapojením zdatného pomocníka,“ uvádza úrad.

Stávalo sa, že niektorí voliči sa dostali len po schody pred vstupom do budovy. „Ak aj člen okrskovej volebnej komisie prišiel za voličom s hlasovacími lístkami a volebnou schránkou, nedoniesol paraván, za ktorým by sa volič mohol rozhodnúť o výbere svojho kandidáta v rovnakých podmienkach ako iní voliči. Nenaplnila sa tak zákonná podmienka dodržania tajnosti volieb,“ zdôrazňuje hovorkyňa úradu Elena Koritšánska.

V 22 prípadoch boli k dispozícii vyhradené parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím

V 23 prípadoch bol zabezpečený bezbariérový vstup do budovy s volebnou miestnosťou

Iba 14 volebných miestností malo bezbariérový prístup

V 37 prípadoch bol bez bariér aj samotný interiér volebných miestností

Zdroj: ÚKOZP