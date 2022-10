Výstraha pred hmlou bude platiť na celom území Slovenska aj v sobotu

Výstraha pred hmlou platí v sobotu do 11.00 h, a potom od 20.00 h do nedele rána. „Miestami sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ priblížili meteorológovia. Hmly sú podľa nich v tomto období bežné, no môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu.