Sociologička Porubänová: Extrémisti pohoreli, lebo neprinášajú riešenia

Sociologička a riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva Silvia Porubänová po relácii V politike zdôraznila, že síce človek môže rezignovať na veľkú politiku, no tá regionálna rozhoduje o tom, aké budú školy, cesty či zdravotná starostlivosť. Výsledky spojených volieb, v ktorých neuspeli extrémisti, sú podľa nej apelom pre parlamentné voľby. Ľudia by sa podľa nej nemali rozhodovať len podľa emócie či charizmy jednotlivých uchádzačov a uchádzačiek - no podľa monitorovania ich skutočného prínosu.

Osvedčilo sa spojenie volieb? Účasť predsa len bola o niečo nižšia ako pri posledných komunálnych voľbách v roku 2018.

Účasť nebola katastrofálne nízka. Využilo sa niekoľko divov vrátane školských prázdnin, no neviem, či by sa to malo zopakovať znova. No podľa mňa to výsledky volieb nejako neovplyvnilo. Dušičky sú zároveň jediná možnosť, ako ľudí primať aj k tomu aby sa vrátili tam, kde majú trvalý pobyt. Tí, ktorí nemali šancu zmeniť si trvalý pobyt, mali možnosť si uvedomiť, že regionálne voľby sú veľká vec. Týka sa to najmä veľkých miest ako napríklad Košíc a Bratislavy. Nie je to žiadnym tajomstvom, že sú tam desaťtisíce ľudí bez trvalého pobytu.

Hlasov do VÚC však bolo viac ako po minulé roky.

Človek môže rezignovať na vysokú politiku. Nemusí ho zaujímať politický zápas medzi koalíciou a opozíciou či jednotlivými stranami. No to, aká bude zdravotná starostlivosť, aké budú školy, cesty, otázka parkovania či zdravotná starostlivosť pre odkázaných členov rodiny závisí od regionálnej politiky.

Extrémisti vo voľbách, aj napriek tomu, že mali stovky kandidátov na poslancov, či známe tváre za županov, veľmi neuspeli. Hovorí to niečo o Slovensku?

Hovorí to to, že nie sme žiadnou nevzdelanou a neinformovanou populáciou. Ľudia si uvedomujú špecifiká volieb, teda dôsledky pre každodenný život. Keď si ľudia uvedomili, že treba voliť odborníkov, ľudí so skúsenosťou, tých čo majú oduševnenosť a odvahu či niečo pre svoju komunitu či obec spravili. Zároveň aj apel pre parlamentné voľby, keď by sa ľudia nemali rozhodovať len podľa emócie či charizmy jednotlivých uchádzačov a uchádzačiek – no podľa monitorovania ich skutočného prínosu.

Ako vnímate to, že v Bratislave vyhral progresívno-liberálny blok? Je hlavné mesto štátom v štáte?

Dá sa to tak povedať, no zatiaľ to nie je žiaden odkaz ani indícia k parlamentným voľbám. Skôr to svedčí o tom, že ostatní kandidáti nepresvedčili.

Voľby vyhrávali najmä nezávislí kandidáti – o čom to hovorí?

Aj to vypovedá o tom, že tí, ktorí chcú uspieť vo svojom prostredí, si uvedomujú, že je to jednoduchšie. Pre ľudí je to cestou, ako sa dá na lokálnej úrovni angažovať. Ak je kandidát dobrý, dobrá a má istotu čo dať, čím prispieť, má väčšiu šancu ísť sám za seba, za svoj tím. Politická príslušnosť môže niekoho zvoliť, no rovnako môže byť prekážkou.

Druhou najsilnejšou stranou v komunálnych voľbách je strana Hlas. Čo to znamená?

Hlas má aj bez ohľadu na osobnosť Petra Pellegriniho, ktorému sa pripisuje najväčší diel popularity, silný regionálny potenciál zvoliteľnosti.

Niektoré známe mená z parlamentu ako Andrej Stančík, Michal Šipoš v týchto voľbách neuspeli. Dáva im to nejaký odkaz?

Ľudia si to veľmi dobre uvedomujú, že nie je možné kumulovať prácu poslanca, poslankyne Národnej rady z reálnou autentickou a efektívnou prácou v mestskom zastupiteľstve. Nie je to možné ani časovo, ani človek to nedokáže zvládať. Nejde ani tak o politickú príslušnosť kandidátov a kandidátok, ktorí neuspeli. Skôr ide o to, že ľudia tam chcú mať ľudí, ktorí sa budú na sto percent venovať svojej práci.

Má veľká – parlamentná – politika vplyv na to, ako sa ľudia pri voľbách rozhodovali?

Má to vplyv na to, ktorí neuspeli. Nie na to, ktorí uspeli.