Hodnotenie volieb: Spokojnosť so súčasným vedením, prepad extrémistov a Smeru a poučenie, že spojené voľby radšej nie

Spojené voľby nepriniesli očakávaný efekt výraznejšej účasti, hoci župným voľbám to percentá navyše prinieslo. Komunálne však skončili s menšou účasťou ako po minulé roky. „Možno je to poučenie do budúcnosti. Buď to nerobiť spolu, alebo ponechať predĺžené hlasovanie do desiatej večer, alebo to rozdeliť na dva dni. To už je na zvážení odborníkov,“ hovorí Hřích.

Na margo dlhého čakania pred volebnými miestnosťami šéf AKO do budúcnosti odporúča vytvoriť jednotný register, kde by si každý mohol jednoducho nájsť, z ktorých poslancov vo svojom volebnom obvode budú vyberať. „Mohlo by sa aspoň čiastočne predísť tomu, aby voliči napríklad v Bratislave a Košiciach študovali niekoľko volebných hárkov,“ dodáva Hřích.

Neúspech protikandidátov prisudzuje politológ Cirner ich malou poznateľnosťou, aj spokojnosťou voličov s tým ako sa súčasné vedenia samospráv vysporiadali s krízami v posledných dvoch rokoch. Václav Hřích dodáva, že mnohí z protikandidátov začali svoju kampaň neskoro a ak by na ňu mali viac času, získali by možno viac voličov. Tým, že voľby boli spojené a delili sa vo fyzickom aj online priestore o pozornosť s ostatnými kandidátmi, boli v informačnej nevýhode. Dôvodom prečo voliči neprebiehali k iným zástupcom v komunále a na župe je podľa neho to, že samosprávy obstáli v skúškach kríz, ktoré zažívame posledné dva roky. Viac v podcaste denníka Pravda.

