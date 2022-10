Zlý kábel a podľa Matoviča zlomyseľnosť. Parlament odstavila náhodná chyba

Ak parlament nezablokuje s obštrukciou opozícia, zablokuje ho technika. Tak ako minulý týždeň vo štvrtok, kedy sa mali poslanci dostať k hlasovaniu o 75 bodoch. Mnohých z nich už viac krát preložených. Hlasovať sa malo začať o 11. hodine. Najskôr však prerušil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) schôdzu na 15 minút. Dôvodom bolo, že zlyhali hlasovacie zariadenia a Kollár sprvu ozrejmil, že ide o hackerský útok.

Ani po troch hodinách sa problém odstrániť nepodarilo, no Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) spresnil, že nešlo o žiadny hackerský útok, no o kybernetický incident. Kollár odmietal, že problém spôsobili 25 rokov staré a často nefunkčné hlasovacie zariadenia, či stará parlamentná technika z čias prvej Dzurindovej vlády.

Svetlo do problematiky priniesol až v relácii ta3 V politike Igor Matovič (OĽaNO). Odmietol tvrdenia, že incident nastal kvôli tomu, že by torzo koalície nemalo dostatok hlasov. „Nevyzerá to na hackerský útok, skôr to bola nejaká zlomyseľnosť, čo som ja počul, na Výbore pre kultúru a médiá boli prepojené nejaké káble, ktoré prepojené nemali byť,“ domnieva sa financmajster Matovič s tým, že vonkoncom sa o hackerský útok nejednalo.

Predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá Kristián Čekovský (OĽaNO) pre denník Pravda priblížil, že nešlo o žiadnu zlomyseľnosť. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nemôžem poskytnúť viac informácií,“ priznal Čekovský.

Momentálne sú však na rokovacej miestnosti výboru pre médiá vymenené zámky a miestnosť je uzavretá pre vyšetrovanie. „Tipoval by som, že problémom bude diletantstvo. Pokiaľ máte dobre a bezpečne navrhnutý systém, tak sa to nemôže stať,“ reagoval IT expert Pavol Lupták. (pozn. red. diletant je ten, kto nemá na vykonávanie istej činnosti odbornú prípravu. Často býva označovaný za nedouka.)

Niekto z poslancov mal podľa zdrojov portálu Živé.skprepojiť jedným káblom dve ethernetové zásuvky v parlamentnej počítačovej sieti. Na to ale sieť nebola pripravená – administrátori tento síce nelogický, ale možný krok nemali dopredu „ošetrený“.

Podľa portálu, mali v parlamente zle nakonfigurovaný Spanning Tree Protokol, ktorý sa používa na ochranu siete pred vytvorením slučky v rámci nej. Práve to sa v parlamente malo stať a spôsobilo jej čiastočnú nefunkčnosť. Je krajne nepravdepodobné, že by poslanec mohol predpokladať, čo konaním spôsobí.

Príklad piatich bodov, pri ktorých sa hlasovanie muselo odložiť

Zmeny v druhom dôchodkovom pilieri

Zvýšenie prídavku na dieťa

Matovičov nápad uhrádzať bločky

Ústavný zákon o predčasných voľbách

Hlasovanie o odvolaní Jany Bittó Cigánikovej

Opozičná strana SaS vyzýva predsedu Národnej rady Kollára, aby ešte v pondelok stanovil pokračovanie 75. schôdze parlamentu na stredu 2. novembra, keď bola aj riadne plánovaná. Informoval o tom hovorca strany Ondrej Šprlák.

No najskôr má v stredu prebehnúť fiktívne hlasovanie. Nim chcú parlamentní technici spolu s IT odborníkmi a pravdepodobne aj s Národným bezpečnostným úradom otestovať systém po kybernetickom incidente.

„Pokiaľ systém nebude vykazovať chyby, tak sa v ten deň predseda parlamentu Boris Kollár spojí s predsedami klubov a pokúsi sa zvolať schôdzu na štvrtok,“ priblížila hovorkyňa Kancelárie Národnej rady Michaela Jurcová.

Dodala, že ak by poslanci mali na ostatné dni už náhradný program, ako sú výjazdy v regiónoch, schôdza bude pokračovať 8. novembra.

Liberáli zdôraznili, že „poslanci parlamentu a najmä Boris Kollár by si mali uvedomiť, že neporiadok, ktorý je v parlamente, sa len zvýši nedôvodnými prestávkami“.