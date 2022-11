Nitrianski policajti zadržali na rýchlostnej ceste R1 takmer stovku migrantov

Nitrianski policajti zadržali v stredu na rýchlostnej ceste R1 takmer stovku migrantov. Vyplýva to z vyjadrení polície.

V ranných hodinách zastavovali diaľniční policajti dodávku, ktorej vodič na ich znamenia nereagoval a pokračoval v jazde. Policajtom sa pokúsil utiecť, ale nepoznal cestu a odbočil priamo pred oddelenie diaľničných policajtov Nitra – Selenec, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Vodič sa dal na útek do blízkeho poľa, kde ho však policajti zakrátko chytili. V dodávke sa viezlo 26 migrantov.

V katastri obce Veľké Zálužie na rýchlostnej ceste R1 praskla vodičovi vozidla Iveco Eurocargo s nemeckým evidenčným číslom pravá zadná pneumatika. Vodič si mal údajne presadnúť z pokazenej dodávky do neznámeho vozidla a odísť smerom na Trnavu, potvrdila polícia. Na vozidle Iveco vykopli migranti bočné dvere a rozutekali sa po rýchlostnej ceste a do poľa. Policajti ihneď zhromažďovali týchto ľudí do skupín pod blízkym diaľničným mostom, odkiaľ ich vyzdvihne autobus. Na mieste sa nachádza približne 70 migrantov. Miesto zabezpečuje šesť policajných hliadok rôznych útvarov Okresného a Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre. Vecou sa polícia naďalej zaoberá.