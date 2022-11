Zemanová o Kollárových „pindách“: Je to obraz ako sa správa k ženám

Nie hekerský útok, ale zle zapojený káblik spôsobil niekoľkodňovú prestávku poslancov parlamentu. Jeho predseda, Boris Kollár, sa popri vysvetľovaní ako to bolo obul do šéfky klubu SaS, Anny Zemanovej. "Je to obraz o tom ako sa správa k ženám," reaguje poslankyňa.