Odborníci chcú pomôcť školským jedálňam – michelinovskí kuchári a moderné vybavenie

Stále sa zvyšujúce ceny energií mnohých privádzajú do zúfalstva. Problém s prežitím majú aj školy. Riaditelia sa snažia šetriť, kde sa dá. V zime sa bude menej kúriť, na nové pomôcky a knihy môžu asi žiaci zabudnúť. A to nie je jediný problém s ktorým sa dnes musia materské, základné, či stredné školy pasovať. Povzbudenie však prinášajú odborníci z projektu Jedáleň 21.storočia.

Odborníci z oblasti školského stravovania si povedali dosť a rozhodli sa poukazovať, ale hlavne riešiť katastrofálnu situáciu v jedálňach, kde sa stravujú naše deti. Problémov, na ktoré upozorňuje výkonná riaditeľka projektu Eva Feketová je hneď niekoľko. A nejde len o desiatky rokov staré technologické vybavenie, ktoré je asi najväčším požieračom energie. „Momentálne sú asi najväčší problém rastúce energie, ale rovnako aj zvyšujúce sa ceny potravín. Nemôžeme len čakať na legislatívu, ale budeme hľadať praktické riešenia, ako problémy jeden po druhom riešiť hneď,“ tvrdí Feketová.

Na Slovensku sú legislatívou určené finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a tie dnes pri prudko stúpajúcich cenách potravín nevyhovujú. Pravidlá sú na Slovensku jasné a nákup komodít z ktorých musia častokrát kuchárky čarovať, spadá pod verejné obstarávanie. Školy teda musia súťažiť, od koho budú čo najlacnejšie nakupovať. A to podľa výkonnej riaditeľky projektu v tejto nestabilnej situácii, kedy sa nedá predpovedať, ako sa bude trh nasledujúce mesiace vyvíjať, nie je najšťastnejšie riešenie. Školy musia šetriť na kvalite a mnohým dodávateľom sa potom neoplatí takýto biznis robiť.

jedalne.sk, pr, nepouzivat

Ďalším problémom je zastaralé, častokrát aj nebezpečné technologické vybavenie jedálni. Feketová upozorňuje, že Únia vypísala na začiatku tohto roka výzvu, kde je možné z eurodotácií zmodernizovať školské jedálne a jediným kritériom je požiadavka na preukázanie úspory elektrických energií. Slovenská strana už nejaké výzvy vypísala, no stále nie takú, ktorá by prioritne riešila modernizáciu jedálni. Upozorňuje, že oproti našim západným susedom v Čechách meškáme niekoľko mesiacov. Niektorým jedálňam tak môže zatiaľ pomôcť jedna z už vypísaných výziev, a to na zvýšenie kapacity materských či základných škôl. Hlavným cieľom tu musí byť vybudovanie či rozšírenie kapacity školy minimálne o 10 miest súčasne s úsporou potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30 percent. Dobudovanie infraštruktúry, ako je jedáleň či telocvičňa opäť s úsporou potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30 percent, je ale vedľajší cieľ. A veľakrát naň žiadne financie ani neostanú.

Do tretice je ďalším boľavým miestom personál, ktorý starne a nie je finančne ohodnotený. Odborníci sa preto rozhodli vrátiť tomuto povolaniu prestíž a na pomoc povolali kuchárov z michelinovských reštaurácii. Tí by mohli kuchárky naučiť nové trendy v gastronómii a zo školských jedální urobiť atraktívne stravovacie zariadenia.

Konferencie pre riaditeľov, aj pre kuchárky

Zástupcovia projektu Jedáleň 21.storočia, ktorý zastrešuje portál jedalne.sk, sa teda chystajú vzdelávať riaditeľov škôl, zriaďovateľov, ale aj zamestnancov. Ak vás zaujíma budúcnosť školského stravovania, odborníci zorganizovali po celom Slovensku sériu konferencií pre vedúce a kuchárky školských zariadení. Témy sú viac ako aktuálne. Napríklad sa dozviete, ako sa dá v dnešnej dobe variť zdravo, chutne a pritom úsporne, kde a ako získať peniaze pre školskú jedáleň, či ako revolučne čistiť kuchynské prevádzky.

jedalne.sk, pr, nepouzivat

Iný typ konferencií je určený pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov. Tí sa môžu napríklad dozvedieť, ako môže jedáleň prospievať škole ale aj obci, ako mať dostatok kvalifikovaného personálu, či ako sa dostať bez zbytočnej byrokracie k prostriedkom z európskych dotácii. Odborníci sa ale budú snažiť pomôcť vyriešiť najhlavnejší problém, ktorý robí riaditeľom škôl najväčšie vrásky a tým je, ako výrazne ušetriť za energie. Chystajú katastrofické scenáre, chcú znižovať teplotu na chodbách a v triedach, obmedziť svietenie, no mnohí riaditelia si neuvedomujú, že najkritickejším miestom v škole, miestom, kde im uniká najviac energie je práve kuchyňa. Investícia do moderných technológií má pri dnešných cenách energie veľmi vysokú návratnosť. Šetrenie v školskej kuchyni môže teda kompletne vyriešiť ich starosti.

jedalne.sk, pr, nepouzivat

„Chceme ukázať, čo sa skrýva pod pokrievkou školskej jedálne, že to nie je len o tom, že sa uvarí obed, vydá sa deťom a ide sa domov. Spoločne to môžeme zmeniť. Nebude to zo dňa na deň, nebude to ľahké, ale výsledok bude stáť za to. Vyhráme všetci,“ sľubuje šéfka projektu Eva Feketová.