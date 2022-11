Spolužiaci si Alexov útok v Novákoch nevedia vysvetliť. Cieľom mala byť zástupkyňa

Študenti boli v šoku, niektorí spočiatku neverili, že k útoku naozaj došlo. „Mne to prišlo až bizarné, že naháňal niekoho zo sekerou,“ povedal jeden zo skupiny prvákov, ktorí pred jednou hodinou popoludní opúšťali školu. Mierili domov k vystrašeným rodičov, ktorí sa priebežne ubezpečovali, že sú v poriadku. Nešlo o Alexových spolužiakov, neboli preto svedkami jeho vyčíňania.

Čítajte viac Gangy aj jednotlivci. Prehľad 8 prípadov detských útokov z minulosti

Realita na nich doľahla až neskôr, keď sa zo všetkých strán začali šíriť informácie, aj články v médiách. Neskôr videli dievčatá, ktorým plač rozmazal mejkap. „Baby boli hotové. Viem, že niektorí išli aj domov,“ doplnil. Zranených študentov však priamo podľa neho nezahliadli. V jeho hlase bolo cítiť snáď aj trochu úľavy.

V čase tragédie sa pripravovali na telesnú výchovu. „Utekal okolo našich dverí, našťastie k nám do telocvične nešiel,“ opísal ďalší prvák. Informáciu sa dozvedeli asi 15 minút po ôsmej hodine od telocvickára, ktorý mal za ním vybehnúť a mal zakrvavené dievča vidieť na vlastné oči.

Uzavretý a bezkonfliktný chlapec

„Zo šatne sme sa pozerali na to, ako prichádzali sanitky policajné autá,“ dodali prváci. Policajti chlapca krátko po útoku zadržali na neďalekom poli. Policajtov neskôr videli v jedálni, kde sedeli spolu so žiačkami z Alexovej triedy. „Hovorili, že tam sú, ak by za nimi niekto potreboval ísť,“ doplnil jeden z prvákov.

Škola má dve samostatne stojace budovy A a B, útok sa odohral v časti A. Trieda, kde Alex použil prinesenú sekeru, sa nachádza v rohu budovy na hornom poschodí. „Všetkých nás to hlboko zasiahlo. Máme tu intervenčný psychologický tím, ktorý pracuje so žiakmi, o chvíľu budeme mať sedenie aj s učiteľmi,“ uviedla riaditeľka školy Katarína Piačková.

Študenti si nevedia Alexovo konanie vysvetliť. „Bol to môj bývalý spolužiak. Vždy bol taký tichý človek, nikdy mi nedošiel nebezpečný. Neviem, čo sa s ním stalo,“ hovorí Alexov bývalý spolužiak zo základnej školy. Ako uzavretého a bezkonfliktného chlapca ho opisuje aj ďalší z prvákov, ktorý s ním navštevoval základnú školu. „Učil sa dobre, v rámci triedy patril k najlepším. Nešli mu iba jazyky – slovenčina, angličtina,“ spresnil. Na základnej škole sa s ním podľa jeho slov všetci bavili. „Nikto u nás nebol osočovaný,“ dodal. Napriek tomu, že bol uzavretý, vedel sa so spolužiakmi aj porozprávať. Rodinu opísal ako bezproblémovú.

Prečo práve ju, netušia

O tom, že by útočníka niekto šikanoval, či už na základnej alebo strednej škole, prváci nič nevedia. Prváci mali s časťou Alexovej triedy spoločnú etickú výchovu. Okrem neho mali stretávať aj jeho spolužiačku, ktorá sa stala jeho terčom. Podľa našich informácií malo ísť o dievča menom Tamara. Prečo napadol práve ju, prváci netušia.

Čítajte viac Riaditeľka školy v Novákoch: Útočil prvák, bol bezproblémový

Blok A polícia uzavrela, nikto ho nemohol na nejaký čas opustiť. Opáskovala aj príjazd ku škole z oboch strán ulice. Na ulicu mohli z hlavnej cesty odbočiť len rezidenti a ľudia smerujúci do prevádzky s občerstevním či na úrad. Po útoku vyučovanie v bloku podľa prvákov neprebiehalo. „Rozprávali sme sa s učiteľmi o tom, čo sa stalo,“ priblížili.

V piatok sa chystajú do školy, ráno je však podľa nich naplánovaná porada. Čo presne sa v Alexovej triede pred prvou hodinou odohralo, nie je úplne jasné. Podľa výpovedí prvákov chcel vraj Alex zaútočiť na jednu z dvoch zástupkýň riaditeľky. Malo ísť o Alicu Haláčovú. Ešte pred rozhovorom s prvákmi sme sa ju pokúšali telefonicky kontaktovať, mala však vypnutý telefón.

Alex chcel vraj zaútočiť aj na spolužiaka, tomu sa však malo podariť z triedy utiecť. Spolužiačke Tamare, ktorá bola na druhom konci triedy mal údajne povedať, aby zostala v triede. „Ona v tom šoku zostala a potom jej dal po hlave sekerou,“ povedal jeden z prvákov, aké informácie sa k nemu dostali. Podľa televízie JOJ ju mal seknúť do čela. Akou časťou ju zasiahol, je predmetom dohadov. Myslia si, že sekeru priniesol v taške. „Aké budú ďalšie kroky, nevieme,“ odpovedali prváci na otázku, či po tejto udalosti očakávajú napríklad zavedenie kontrol.