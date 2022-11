Štát hľadá pre zdravotníctvo lacnejšie riešenia. Miesto vyšších platov majú pribudnúť mladí medici

Vláda sa už bezmála tretí mesiac vyhýba stretnutiu so zástupcami nemocničných lekárov, ktorí v septembri podali hromadné výpovede. Poslanci síce schválili vyššie platy pre sestry, lekárov a ďalších pracovníkov, no Lekárske odborové združenie (LOZ) odmieta výklad, že ide o zvýšenie, ktoré stabilizuje personál v nemocniciach.

Minulý týždeň sa konali dve pracovné stretnutia parlamentného zdravotníckeho výboru. Dôvodom zdĺhavých rokovaní bolo osem požiadaviek LOZ. Predsedníčka výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) chcela, aby si asociácie a komory za jednotlivé zdravotnícke združenia prešli bod po bode. No čas, dokedy viac ako 2 100 lekárov z 31 slovenských nemocníc „hodí“ po ministrovi zdravotníctva svoje plášte, sa kráti. Do hromadných výpovedí zostáva už len mesiac, no tá najzásadnejšia otázka, otázka platov, sa stále nevyriešila.

Šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský

Alarmujúce fakty o zdravotníctve Priemerný vek všeobecných lekárov pre dospelých je 59 rokov, pediatrov 61.

Len šesť zo 79 okresov má uspokojivo zabezpečenú všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých.

Podľa pravidiel OECD chýba v slovenskom zdravotníctve dvetisíc lekárov a 18-tisíc sestier.

Podľa údajov NCZI na Slovensku chýba okolo 2,7 tisíca lekárov, z toho 1,3 tisíca v nemocniciach.

Ak sa nič nezmení, v decembri opustí slovenské nemocnice 2,1 tisíca lekárov. ZDROJ: OECD, NCZI, MZ SR

Peter Visolajský, šéf LOZ, priznal, že na výbore sa vo väčšine bodov podarilo nájsť zhodu. Najmä pri vzdelávaní či financovaní nemocníc. „Teraz je rad na tom, aby sa tie veci začali realizovať. Chceme, aby sme to mali podpísané na papieri, aby sa k tomu vláda zaviazala. To, čo sme ochotní akceptovať v otázke platov, záleží od ponuky. Zatiaľ nemáme žiadnu. Chceme v pokoji pracovať v nemocniciach aj od 1. decembra, ale na to nemáme podmienky. Nemôžeme chodiť do práce, keď pacientom nevieme poskytnúť to, čo by potrebovali,“ skonštatoval.

Vladimír Lengvarský

Pripomína, že na lekárov vo výpovediach striehnu pracovné agentúry zo zahraničia a zdôraznil, že ak zdravotník pracuje v Česku, tak má väčší pokoj na prácu, a najmä novšie nemocnice a lepšie podmienky. Zároveň dodal, že je podľa neho smutné, že situáciu v zdravotníctve pohlo až podanie výpovedí. Nateraz ich však stiahnuť neplánujú, pretože žiadajú dohodu s vládou. „Vieme, aká je životnosť ministrov zdravotníctva. Minister tu zajtra alebo o týždeň už nemusí byť. Nestačí nám dohoda s ministerstvom zdravotníctva, potrebujeme dohodu aj s ministerstvom školstva a financií. Preto sa obraciame na vládu,“ dodal.

Čo udrží lekárov na Slovensku „Je veľmi ťažké nájsť v zdravotníckom sektore riešenia, na ktorých sa zhodne celý rezort. Z ôsmich bodov bola na siedmich absolútna zhoda, máme desiatky konkrétnych záväzkov. Nie úplná zhoda je na ôsmom bode, kde je požiadavka LOZ aj podľa mňa vzhľadom na štátny rozpočet privysoká. Rozumiem im, prečo požadujú vyššie platy, bodaj by sme na to mali,“ vyhlásila Bittó Cigániková. No peniaze nie sú ani na výučbu, nie sú peniaze na materiálno-technické vybavenie, ktoré si zadlžené nemocnice nemôžu dovoliť. Každý bod otvoril nespočetné množstvo otázok a účastníci stretnutia priznali, že slovenské zdravotníctvo nezachránia žiadne megalomanské nápady, ale postupná oprava toho, čo predchádzajúce vlády nechali chátrať. Zdravotníctvo je na modernú európsku krajinu v troskách. No predseda Základných odborových organizácií LOZ Miroslav Mendel priznal, že aj keby sa podarilo zvýšiť platy na úroveň nemeckých, tak by to automaticky neznamenalo, že sa naši lekári vrátia. Dôvodom majú byť väzby, ktoré si v zahraničí vytvorili.

Lekárom však chýba signál, že sa ich požiadavky naozaj začali riešiť. „Dohodli sme sa na termínoch a podmienkach. Všetko budem komunikovať premiérovi a zorganizujeme stretnutie LOZ a zástupcov vlády,“ priblížil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO). Podotkol, že pripravili memorandum, ktoré chce v piatok predstaviť lekárskym odborárom.

V prípade zhody na úrovni vlády ho odprezentujú Visolajskému. „Budeme chcieť vedieť jeho názor, pokiaľ bude mať ďalšie doplňujúce návrhy, budeme sa snažiť ich splniť,“ dodal minister. Následne by sa mali opätovne stretnúť aj s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO).

Nie je žiadnym tajomstvom, že v zdravotníctve chýbajú peniaze. Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) však namiesto pristúpenia na podmienky LOZ hľadá lacnejšie riešenia. Zvyšovanie platov zdravotníkov, ktoré parlament už schválil, bude samostatne stáť 232 miliónov eur ročne. No ak by štát pristúpil na požiadavky nemocničných lekárov, táto suma by narástla zhruba na 750 miliónov eur ročne. Namiesto toho chce zvýšiť počet slovenských študentov na lekárskych fakultách o 500 medikov. Podľa ministra financií si to vyžiada päť miliónov eur na jeden ročník, čo by pri šiestich ročníkoch štúdia predstavovalo 30 miliónov eur.

Minister financií Matovič však priznáva, že prvý medik, ktorý vzíde z tohto projektu, sa k pacientovi dostane najskôr za sedem rokov.

„Zatiaľ čo by pred rokmi toto opatrenie stačilo, tak dnes majú študenti limitované možnosti dostať sa k pacientom. V prvom rade potrebujeme obnoviť prevádzku kliník, kde vyučujeme,“ priblížil dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Juraj Šteňo. Dodal, že ak sa nezlepšia pracovné podmienky, nezmení sa nič. „Musí sa zlepšiť situácia na existujúcich klinikách, pretože aj keď bude viac absolventov, tak nebudú chcieť na Slovensku pracovať,“ upozornil.

Priblížil, že v priebehu ostatných rokov sa rapídne znížil počet pacientov prijímaných na kliniky, pretože veľa lôžok sa nevyužíva v dôsledku nedostatku zdravotných sestier. „Takto je ohrozená kvalita klinickej výučby, lebo sú limitované možnosti styku študentov s pacientmi,“ spresnil dekan Šteňo. Okrem revitalizácie činnosti kliník je podľa Šteňa nutné v Bratislave čo najskôr začať stavať novú komplexnú univerzitnú nemocnicu Rázsochy.