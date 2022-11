Podporuje Slovensko Putinovu vojnu? Motory v zostrelených dronoch sú údajne z Prievidze

Slovensko údajne od začiatku vojny na Ukrajine do Ruska vyviezlo tisícky kusov rôzneho tovaru, ktoré mohli byť použité na priamu podporu agresie ruského prezidenta Vladimira Putina.

Podľa Denníka N colníci povolili export motorov, ložísk či strojov. „Nerozhodujeme o tom, či tovar vyvážaný do Ruska bude alebo nebude použitý ruskou armádou," reagovala finančná správa, ktorá spadá pod ministerstvo financií, ktorému šéfuje Igor Matovič (OĽANO).

Problémom je, že colníci si pred odklepnutím exportných dodávok do Ruska, Iránu či Bieloruska nepreverili, či je možné vyvážaný tovar použiť aj na výrobu vojenskej techniky. „Ak išlo o tovar použiteľný aj na vojenské účely, mohlo by ísť o porušenie sankcií Európskej únie. Isté však je, že keby vývoz kontrolovalo ministerstvo hospodárstva alebo tajné služby, mohli by export zastaviť. V susednom Česku sa tak deje omnoho častejšie ako u nás,“ konštatuje Denník N.

O celom probléme už vie premiér Eduard Heger (OĽANO), ktorý dal exporty preveriť. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) označil export za problém a sľubuje vyhodnotenie zoznamu a nápravu.

Rusko vo vojne využíva aj iránske drony. Jeden z nich, Mohajer-6, sa v októbri zrútil pri Odese. Ukrajinská armáda zistila, že v drone bol špičkový rakúsky motor Rotax 912, ktorý sa používa v malých civilných lietadlách. Výrobca Rotax okamžite odmietol, že by dodával motory do Iránu, a spustil vyšetrovanie, pripomína Denník N. „Naše colné úrady 21. apríla tohto roku dovolili slovenskej firme z Prievidze vývoz položky „motor letecký Rotax 912 na civilné lietadlo typu DY-K103“ do Iránu,“ konštatuje Denník N s tým, že slovenský motor mohol byť v dronoch použitý.

Ďalším príkladom exportu v čase vojny bola kompletná výrobná linka na laná pre závod v Nižnekamsku, kde Rusko vyrába nadrozmerné pneumatiky na ťažkú vojenskú techniku. Závod, z ktorého schádzajú výrobky pod značkou Kama, sa montujú „na mobilné protitankové raketové systémy Kornet-E namontované na podvozku obrneného auta Tiger“, píše enko s tým, že išlo o ohňovzdorné pneumatiky, ktoré umožňujú pokračovať vozidlám v pohybe aj po zásahu striel a črepín.

Pneumatiky, ktoré vyrába závod Kama, používajú aj vojenské nákladné autá Ural, ktoré sú hlavným dopravným prostriedkom ruskej armády na Ukrajine a Putin ich vo vojne nsadil stovky.

Colníci v júli tohto roka povolili aj vývoz 3 750 ložísk pre ruskú firmu GK Jard z mesta Jaroslavľ. Spoločnosť vyrába časti motorov a svoje produkty predáva aj bieloruskej firme MAZ, ktorá vyrába nákladné autá a autobusy – a je na sankčnom zozname EÚ. „Jej vojenská divízia MKZT totiž vyrába nosiče pod raketové systémy TOR, BUK a OSA a aj kolesové nosiče pre medzikontinentálne balistické rakety s jadrovými hlavicami Topol-M či nosiče MZKT-7930, z ktorých sa odpaľujú ruské balistické rakety Iskander, ktoré môžu niesť jadrové hlavice a z Kaliningradu priamo ohrozujú krajiny EÚ,“ konštatuje Denník N.