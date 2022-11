Smer odmieta, že by referendum bolo jeho kampaňou, kritizuje prezidentku

Opozičný Smer odmieta, že by referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie bolo jeho kampaňou. Kritizuje prezidentku Zuzanu Čaputovú, že ho nevyhlásila na termín samosprávnych volieb, ale obrátila sa opäť na Ústavný súd SR, čo oddialilo celý proces. Keďže parlament podľa šéfa Smeru Roberta Fica nechce zmeniť Ústavu SR v súvislosti s predčasnými voľbami, treba to dosiahnuť referendom. Strana plánuje pred referendom približne dvojtýždňovú kampaň formou bilbordov, prípadne aj zhromaždení.

Fico tvrdí, že momentálne nie je možné urobiť predčasné parlamentné voľby, dosiahnuť sa to dá len zmenou ústavy. „Sme jediná krajina na svete, ktorá nevie zorganizovať predčasné voľby, lebo to vraj nemáme napísané v ústave,“ vyhlásil na piatkovej tlačovej konferencii. Kritizuje za to prezidentku, keď sa ešte po prvom vyzbieraní podpisov na iniciovanie referenda obrátila na Ústavný súd SR. Ten povedal, že na to, aby sa cez referendum mohlo rozhodnúť o predčasných voľbách, sa musí zmeniť ústava.

Podľa Fica nejde o kampaň Smeru, keďže sa len obrátili na ľudí, vzhľadom na to, že koalícia nechce zmeniť ústavu. Referendum je podľa neho legitímnou cestou a je potrebné, aby bolo v ústave uvedené, že sa dá rokovať o predčasných voľbách.

Prezidentka urobila podľa Smeru všetko preto, aby nebolo referendum úspešné, keď ho vyhlásila na termín, ktorý podľa Fica nebude nikomu vyhovovať. Tvrdí, že hlava štátu chráni súčasnú vládu.

Heger: Referendum je kampaň Fica, takáto zmena ústavy môže vyvolať nestabilitu

Januárové referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie je kampaňou šéfa Smeru Roberta Fica, ktorý si chce zabezpečiť beztrestnosť po voľbách. Vyhlásil to premiér Eduard Heger (OĽANO). Referendom by podľa neho došlo k takému zásahu do Ústavy SR, že môže vyvolať nestabilitu počas volebného obdobia. Tvrdí, že vláda potrebuje na presadenie programu štyri roky, na ktoré dostala mandát od občanov.

Referendum považuje premiér za legitímny nástroj na to, aby ľudia vyjadrili svoju vôľu. Plánovaný plebiscit však považuje za kampaň Fica za štátne peniaze. „Na to, aby si Robert Fico zabezpečil svoju beztrestnosť a návrat k moci, zneužije čokoľvek, zneužije aj ústavu a chce zaviesť takéto prvky destabilizácie,“ povedal Heger novinárom počas výjazdu v Martine.

„Treba si uvedomiť, že je to taký zásah do ústavy, ktorý môže potom postupne vyvolať nestabilitu počas volebného obdobia. Preto občania dávajú mandát na štyri roky, aby počas nich mohli naplniť svoj politický program,“ skonštatoval premiér. Kratšie obdobie nepovažuje za dostatočné.

Referendum bude 21. januára 2023. Termín určila prezidentka. Ľudia sa budú môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Má to zabezpečiť zmena Ústavy SR. Referendum inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami. Žiadali dve otázky, tú o bezodkladnej demisii vlády dala prezidentka posúdiť Ústavnému súdu SR. Ten vyhlásil, že nie je v súlade s ústavou. Otázka preto v referende nebude.