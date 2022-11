Heger: Deti na školách musia byť v bezpečí, inšpirovať sa pôjdeme do Fínska

Deti na školách musia byť v bezpečí a my sa o to musíme postarať. Vyhlásil to premiér Eduard Heger (OĽANO). Slovensko sa chce v tomto smere inšpirovať Fínskom, kam predseda vlády odcestuje budúci týždeň spolu so zástupcami rezortu školstva a polície. Premiér avizuje vypracovanie analýzy a postupu, ako zlepšiť bezpečnosť na školách.