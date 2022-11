Ostré slová politikov po liste arcibiskupa Oroscha. Kollár odporúča polícii, aby si strčila podobné kecy do z...u

Vyjadrenie trnavského arcibiskupa Jána Oroscha k vražde na Zámockej ulici pred barom Tepláreň dvihlo zo stoličky aj viacerých politikov. Kým niektorí odsúdili slová kňaza, iní sa pustili do polície.

Trnavský arcibiskup Ján Orosch v neverejnom obežníku pre kňazov zapochyboval, či boli obete streľby skutočne nevinné. Taktiež sa zamyslel, koľkokrát sa v podniku konali protidrogové razie.„Viem si totiž predstaviť, že ani raz sa tam žiadna kontrola nekonala. Lebo by sa to mohlo považovať za homofóbne konanie,“ tvrdí arcibiskup. Orosch dodáva, že o celej tragédii sme sa zatiaľ nedozvedeli nič.

Čítajte viac Arcibiskup Orosch pochybuje o nevinnosti obetí útoku na Zámockej. Polícia hovorí o hrubej manipulácii

Na to promptne zareagovala polícia a voči obežníku sa dôrazne ohradila. „V liste sa nachádzajú časti, ktoré hrubo manipulujú teroristický útok na Zámockej ulici, stigmatizujú dve nevinné obete a popierajú samotnú kresťanskú vieru, ktorej je arcibiskup oficiálnym predstaviteľom,“ napísala polícia na sociálnej sieti.

V jednom z komentárov zareagoval aj predseda parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár. „Myslím, že tieto úvahy tiež manipulujú a tieto vaše kecy nemajú nič spoločné s prácou polície. Ak arcibiskup naplnil nejaký trestný skutok, tak ho obviňte (a potom môžete o tom tu informovať, ale vecne), ale tieto adminové kecy si láskavo, milá stránka polície, strčte do z…u,“ napísal druhý najvyšší ústavný činiteľ.

Na sociálnej sieti zareagovala aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. Napísala, že si minimálne trikrát v živote zapálila trávu a pred 19-timi rokmi sa bozkávala s dvoma dievčatami na chalupe. „Tak, pán Orosch. A teraz mi povedzte, či som vinná alebo nevinná. Ak by ma zajtra zastrelil nejaký môj hejter po vašej kázni, zaslúžila by som si tú smrť? Moje deti si ju zaslúžia tiež? Sme všetci vinní, lebo sa nezmestíme do vašej škatuľky normálnosti a nevinnosti?,“ pýta sa Ďuriš Nicholsonová arcibiskupa na sociálnej sieti. „Ste len jeden nešťastný dedko, ktorému chýba láska, v duši má nenávisť a jeho Boh ho opustil, lebo sa na Boha hral,“ odkázala europoslankyňa Oroschovi.

Prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti len v krátkosti zareagovala a rodinám a blízkym Juraja a Matúša, dvoch nevinných ľudí, odkázala, že je myšlienkami s nimi.

Bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) označila vyjadrenie trnavského arcibiskupa za necitlivé a odsúdeniahodné. “Je necitlivé a odsúdeniahodné zo strany trnavského arcibiskupa Oroscha podsúvať verejnosti obraz o obetiach teroristického útoku zo Zámockej ako o závislých od drog. Mrzí ma, že sa o tom dozvedáme len deň po tom, ako katolícka cirkev zorganizovala omšu aj za Juraja a Matúša ako obete spomínanej vraždy a v ktorej arcibiskup Zvolenský kládol dôraz na lásku Boha ku každému bez rozdielu. Verím, že cirkev zaujme jasné stanovisko k uvedeným výrokom. Zvlášť od cirkvi asi prirodzene očakávame, že bude zmierovateľom, že bude tlmiť vášne a ponúkať cestu porozumenia. V tomto prípade ide, žiaľ, o pravý opak,” uviedla exministerka.

KBS: Každý biskup zodpovedá za svoje názory

Každý biskup vo svojej diecéze je kompetentný za svoje konanie i vyhlásenia a zodpovedá za svoje názory. V reakcii na medializovaný obsah obežníka trnavského arcibiskupa Jána Oroscha to pre TASR uviedla Konferencia biskupov Slovenska (KBS).

Bližšie komentovať obsah dokumentu nechce. Odvoláva sa pritom na to, že ide o dokument pre vnútornú potrebu Trnavskej arcidiecézy a slovo arcibiskupa sa viaže na tento dokument. „Neprináleží nám to komentovať,“ tlmočil stanovisko KBS Radovan Pavlík z tlačového oddelenia.