Richter: Parlament nevyradila chyba s káblom. Je to len zastierací manéver

Minulý týždeň vo štvrtok mali poslanci hlasovať o viacerých vrátane už viackrát preložených návrhoch zákonov. Poslanci mali hlasovať o 11. hodine. Schôdzu však predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) na krátko prerušil s poukazom na " hackerský útok". Problém sa ale nepodarilo odstrániť ani po troch hodinách. Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) spresnil, že nešlo o hackerský útok, ale kybernetický incident.

Kollár odmietal, že problém spôsobili 25 rokov staré a často nefunkčné hlasovacie zariadenia, či stará parlamentná technika z čias prvej Dzurindovej vlády. Napokon prišiel s vysvetlením aj minister financií a líder OĽaNO Igor Matovič.

„Nevyzerá to na hackerský útok, skôr to bola nejaká zlomyseľnosť, čo som ja počul, na Výbore pre kultúru a médiá boli prepojené nejaké káble, ktoré prepojené nemali byť,“ povedal Matovič relácii ta3 V politike. Zároveň odmietol tvrdenia, že incident nastal kvôli tomu, že by torzo koalície nemalo dostatok hlasov.

Vina padla na poslanca OĽaNO Róberta Haláka. Ten tvrdí, že nešlo o úmysel, a chybu si priznal. Keďže si všimol odpojený voľný kábel, chcel ho zapojiť. „Nemám ani počítač, pretože u mňa všetko hasne,“ povedal Halák.

„Som presvedčený, že to divadielko, ktoré sa tu hralo okolo káblikov, je len zastierací manéver. Prekvapuje ma, že si to kolega zobral na seba. Všetci vieme a odborníci zvlášť, že tá príčina je niekde inde. Myslím, že potrebujú počkať do utorka preto, že sa niekto vráti a budú mať dosť hlasov, aby im prechádzali zákony. Ale potom nech si nerobia z ľudí bláznov,“ povedal exminister práce a poslanec opozičného Smeru Ján Richter.