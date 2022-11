Analytik: Rusko používa teroristické metódy, aby otestovalo odolnosť Ukrajiny

V zime a na jar sa očakáva ďalší prílev ukrajinských utečencov. Príde taký počet ľudí, ktorý by bol porovnateľný so začiatkom vojny?

Nemyslím si, že by z Ukrajiny odišiel taký vysoký počet ľudí, ako to bolo na začiatku novej fázy ruskej vojny proti Ukrajine, hoci to bude rozhodne vyšší počet, než sme videli v uplynulých mesiacoch. Najmä, keď sa časť ukrajinských utečencov začala vracať späť do svojej domoviny. Kľúčovým faktorom bude nielen ďalší vývoj vojny a umožnenie Ukrajine zistiť efektívnejšiu obranu kritickej infraštruktúry, ale tiež tzv. proces adaptácie na zimu – winterizácie, ktorá by mala zaistiť čo najväčšiemu počtu Ukrajincov zodpovedajúce podmienky na prečkanie zimy v ťažkých podmienkach.

Je dôvodom najmä to, že Rusko strategicky útočí na energetickú infraštruktúru Ukrajiny? Terčom sa stali tepelné aj vodné elektrárne, poškodených má byť až 40 percent infraštruktúry.

Áno, Rusko využíva tieto teroristické metódy, aby podkopalo odolnosť ukrajinského národa ďalej vzdorovať ruskej agresii. Robí to aj z dôvodu nátlaku na Ukrajinu a tiež na západné spoločenstvo, aby muselo vynakladať na podporu krajiny vyššie finančné prostriedky a aby sa toto prepojenie čo najskôr pretrhlo. Nakoniec, pre Rusko je, samozrejme, výhodnejšie šíriť chaos a vyháňať ďalších a ďalších Ukrajincov z ich domoviny a vytvárať tlak na susedné štáty, ktoré sú najviac tvrdohlavé, čo sa týka podpory Ukrajiny a odporu proti ruskej agresii.

Aké faktory ešte momentálne vplývajú na zvýšenú migráciu, ktorá sa v zime a na jar očakáva?

Je to stále prebiehajúca vojna a neustále ostreľovanie cieľov v rôznych častiach krajiny, ktoré spôsobujú neistotu, znemožňujú zásadnejšie investície a obnovu krajiny. Je to tiež nedostatok humanitárnej podpory a schopnosti Ukrajiny v spolupráci so Západom obnovovať svoju infraštruktúru, čo je finančne, technicky a logisticky náročné. To ďalej spôsobuje prerušenie dodávok elektriny, tepla a vody do rôznych častí krajiny a robí život na Ukrajine nesmierne ťažkým.

Zvládnu Ukrajinci zimu?

To záleží na každom Ukrajincovi a Ukrajinke, ktorí budú musieť prijať neľahké riešenia na túto tému. Život v krajine neprestáva byť zložitý a neistý, keď prakticky každý deň dopadajú rakety, delostrelecké granáty, ale sú to aj útoky samovražednými dronmi na rôzne časti ukrajinského územia. Samozrejme, život sa bude zásadne líšiť s ohľadom na regióny a tiež schopnosť ukrajinskej obrany brániť jednotlivé časti krajiny.

Zvládne Slovensko, respektíve ďalšie krajiny prípadný nápor? Nemigrujú len Ukrajinci, ale napríklad aj Sýrčania.

Áno, Slovensko, rovnako ako ďalšie krajiny z regiónu strednej a východnej Európy, tento tlak bezpochyby pocíti. Napriek tomu som pevne presvedčený, že na základe európskej solidarity a finančnej podpory zo Západu Slovensko tento tlak zvládne. Bude to však vyžadovať spoluprácu na úrovni EÚ 27 a tiež v regióne strednej a východnej Európy, ktorá zo strany Slovenska v poslednom čase rozhodne nebola dostatočná.

Je Slovensko stále tranzitná krajina, budú sa Ukrajinci vracať späť?

Áno, primárne tranzitná krajina, ale to sa môže najmä počas zimných mesiacov rýchlo zmeniť. Dá sa pritom očakávať, že Ukrajinci sa budú postupne vracať späť, ako len to bude s ohľadom na bezpečnostnú situáciu možné. Je teda záujmom nielen Slovenska, aby sa ruská vojna proti Ukrajine skončila čo najskôr a Ukrajinci sa mohli vrátiť do krajiny, ktorá bude bezpečná a do budúcna tiež znovu prosperujúca a orientovaná na Európsku úniu.