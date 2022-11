Autodopravcovia ukončili blokádu hraníc s Českom

UNAS pôvodne ohlásila, že diaľnicu D2 z Česka na Slovensko uzavrie v noci na dnešok a že trvanie protestu predpokladá do polnoci na utorok. Blokádu zdôvodnila tým, že kvôli českým kontrolám sa na hraniciach tvoria kolóny. ČR zaviedla dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom na konci septembra kvôli zvýšenému prílivu migrantov.

Podľa Skalu dopravcovia uvoľnili prevádzku na diaľnici o 4:30 SEČ, pretože premávka cez hranicu bola plynulá. Dodal, že pokiaľ by sa tam ale opäť tvorili kolóny, dopravu zablokujú v piatok.

Okolo 8:15 sa na hraničnom priechode na D2 žiadna kolóna podľa spravodajcu ČTK na mieste netvorila, osobné vozidlá aj kamióny prichádzajúce zo Slovenska policajné hliadky odbavovali priebežne. V prípade kamiónov namiesto predchádzajúcich dvoch kontrolných miest fungovali štyri. Jeden z policajtov kamióny, ktoré prichádzali, smeroval tam, kde bolo práve voľno.

Česká polícia už podľa skoršieho oznámenia plánovala posilniť kapacitu odbavovania nákladných vozidiel na hranici so Slovenskom.

Slovenská polícia v uplynulých týždňoch opakovane upozorňovala vodičov, že na slovenskej diaľnici D2, ktorá vedie od Bratislavy do Česka, sa pred hranicou s ČR tvoria dlhé kolóny kamiónov. Dôvodom boli práve české hraničné kontroly.

UNAS v minulosti opakovane organizovala blokády dopravy na cestných hraničných priechodoch Slovenska so susednými krajinami, a to napríklad s cieľom presadiť výrazné zníženie cestnej dane, zvýšenie zliav z mýta či prechodné zníženie spotrebnej dane z pohonných hmôt. So svojimi požiadavkami uspela na úradoch len čiastočne.