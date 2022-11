Kiska zverejnil ukážku zo svojej knihy. Tvrdí, že za kauzou uneseného Vietnamca stojí Kaliňák

Kiska v knihe uviedol, že pár dní po udalosti mu jeden z jeho ochrankárov povedal, že zo Slovenska bol unesený vietnamský občan a že je za tým Kaliňák. Ochrankár sa to dozvedel od svojich kolegov. Jeden z nich vraj letel s uneseným Vietnamcom aj do Moskvy.

Exprezident uviedol, že neveril vlastným ušiam, keď sa o tom dozvedel. „Informácie, ktoré dnes máme, vtedy ešte neboli známe. Kládol som si otázku. Čo spraviť? Komu zavolať? Ministerstvo vnútra je ich, SIS-ka je ich, policajný prezident je ich. Celú moc mal v rukách Smer. Rozhodol som sa počkať. Detaily sa začali objavovať až neskôr,“ opisuje udalosti Kiska.

Kiska uvažoval, či informácia o únose, ktorú dostal, nie je len provokácia, zámerne podhodený vymyslený príbeh s cieľom ho vyprovokovať a zdiskreditovať ho. V knihe tvrdí, že aj s takýmito pokusmi sa stretol.

Na otázku, či sa ohľadom Vietnamca udialo ešte niečo mimoriadne, Kiska odpovedal, že Ficov poradca Quang. „Vietnamec žijúci na Slovensku. Dlhú dobu pravá ruka Fica zodpovedná za zahraničný obchod. Zúčastnil sa aj stretnutia s vietnamskou delegáciou, keď došlo k únosu. Jeho presná úloha pri celom tomto prípade je dodnes nejasná,“ uviedol.

Telefonát

Kiska približuje, že ešte predtým, ako Nemecko odhalilo celé pozadie únosu, mu zavolal Robert Fico. Chcel od neho, aby vymenoval Quanga za slovenského veľvyslanca vo Vietname. "Ostal som v úžase. „Veľvyslanca? Fico mi volá, aby som jeho kumpána, o ktorom sa už šírili reči, že obchoduje s vízami, menoval za najvyššieho predstaviteľa Slovenska vo Vietname?,“ uvádza Kiska v knihe.

Fico ho podľa jeho slov nikdy nepožiadal o veľvyslaneckú stoličku pre svojich známych. „Veľvyslancov navrhuje minister zahraničných vecí a záleží len a len na prezidentovi, či jeho návrh schváli. Ale osobný telefonát premiéra v sobotu doobeda v období, keď sme spolu nerozoberali ani pre Slovensko závažné témy, bol viac ako zvláštny,“ uvádza exprezident.

„Budem o tom premýšľať.“, odpovedal mu Kiska, pričom Fico podľa neho hneď pochopil, že sa Quang veľvyslancom nikdy nestane. Krátko nato sa podľa Kisku ukázalo, že bol zapletený do viacerých podvodov a z okolia Fica sa vytratil.

Či bol únos obojstranne výhodná vec a či konkrétni politici z toho mali biznis vo Vietname, Kiska odpovedal, že o tom počul. „Ale nepotvrdilo sa to a pri „demokracii“ vo Vietname sa to asi ani nikdy nepotvrdí. Mimoriadne priateľský vzťah s Vietnamom sa ukázal v roku 2017, keď tam na dlhom pobyte na pozvanie vietnamskej strany bol vtedajší minister vnútra Kaliňák so svojou štátnou tajomníčkou Sakovou a policajným prezidentom Gašparom,“ uvádza ďalej Kiska.

Na otázku, prečo by postkomunistický štát pomáhal uniesť Vietnamu jeho občana, exprezident odpovedal: „Desať miliónov eur? Sto? Pre súkromné osoby bezpečne uložené v zahraničnej banke. Mnohí sú ochotní zradiť aj za podstatne nižšie sumy.“

Kiska si myslí, že celú pravdu o únose sa skôr nedozvieme. „Vyšetrovanie vtedy začalo. Išlo ale veľmi rýchlo do stratena, lebo tí, ktorí by mohli v tejto veci vypovedať, boli pod obrovským tlakom. Kaliňák bol stále ministrom. Mali strach, čo by s nimi urobil, keby prehovorili. Veď to bolo minimálne o zneužití právomocí verejného činiteľa. Zľakli sa, nevypovedali, celá kauza sa zahrala do stratena a súčasný generálny prokurátor to potom už len celé pochoval,“ dodáva Kiska.