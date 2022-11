Kaliňák reaguje na Kisku: Daňový podvodník si prihrieva polievočku

Exminister vnútra Robert Kaliňák svoju vinu na únose Vietnamca z roku 2017 naďalej odmieta. Pre Pravdu zdôraznil, že žiadne zlyhanie zo svojej strany nepripúšťa. "Nemali sme to ako vedieť. Zo slovenskej strany do toho nemohol byť zapojený nikto," ozrejmil.

„Pán Kiska tvrdil, že som za to dostal hotelový komplex vo Vietname. Pán Kiska je daňový podvodník, ktorý sa podvodom dostal k prezidentskému úradu a tieto komentáre nebudem riešiť, pretože to je nezmysel, ktorý potvrdili vyšetrovaním aj nemecké orgány,“ spresnil.

Čítajte viac Kiska zverejnil ukážku zo svojej knihy. Tvrdí, že za kauzou uneseného Vietnamca stojí Kaliňák

Podľa Kaliňáka si Kiska len „prihrieva svoju polievočku“. „Ale pravda je taká, že ak tu niekto páchal daňové zločiny, tak to bol on a priznal sa k nim. Teraz sa snaží na nás niečo hodiť,“ podotkol.

O unesenom hovorí ako o zlodejovi, ktorý spreneveril 130-miliónov eur. Kaliňák sa taktiež odvoláva na to, že Nemecko od incidentu podpísalo obchodnú zmluvu s Vietnamom.

Čítajte viac Šeliga podáva na prokuratúru podnet na obnovenie vyšetrovania únosu Vietnamca

Odmieta tvrdenia, že Slovensko mohlo byť do únosu nevedome zatiahnuté. „Od prvého dňa sme spolupracovali s nemeckými orgánmi. Vďaka nám dostali všetky informácie z diaľničných kamier, informácie z GPS. Nakoniec sami povedali, že spolupráca bola výborná,“ opísal Kaliňák.

„Verím, že nebola naša pohostinnosť zneužitá, ale to nevieme nijakým spôsobom vyvrátiť, ani potvrdiť. Vieme len to, že nemecké orgány vypočúvali celú posádku lietadla, ktoré vtedy letelo a z toho nevyplynulo, že by na palube lietadla bol. To je celé,“ dodal. Tejto verzii podľa vlastných slov verí. Odvoláva sa na to, že keď personál takto vypovedal, nemá dôvod im neveriť.

Priznal, že osobne nemeckými orgánmi činnými v trestnom konaní predvolaný nebol. „Oni preverili všetky telefonáty a dáta, ktorými vietnamská skupina disponovala. Boli u nich týždeň,“ poznamenal.

Zdôraznil, že ak by sa mal unesený nachádzať na území Slovenska, tak by sa musel správať ako súčasť delegácie. „Ak si posádka lietadla nevšimla, že niekto bol obmedzený na slobode, alebo nútený do prepravy, tak platí, že s nimi spolupracoval, ale to nemáte ako zistiť, že ho niekto unáša,“ doplnil.

K únosu vietnamského podnikateľa a funkcionára tamojšej komunistickej strany Trinh Xuan Thanha z Berlína do Vietnamu malo dôjsť v júli 2017. Vietnamec bol v Nemecku v azylovom konaní, bol tak oficiálne chránený nemeckými úradmi. Nemecko sa v tejto súvislosti zaoberalo možnou slovenskou stopou v únose s možným zneužitím slovenského vládneho špeciálu.

Minulý týždeň sa v Nemecku v súvislosti s únosom začal proces s 32-ročným vietnamským občanom. Obžalovaný je na berlínskom súde zo špionážnej činnosti a spoluúčasti na trestnom čine obmedzovania osobnej slobody. V roku 2018 odsúdili v Nemecku v prvom procese súvisiacom s týmto prípadom Vietnamca Longa N. H. za účasť na únose takmer na štyri roky väzenia. Tento verdikt je právoplatný.