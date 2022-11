Únos Vietnamca postavil proti sebe Kisku a Kaliňáka. V Berlíne vypovedá únosca, ktorý šoféroval do Bratislavy

Kiska naznačuje, že za únosom bol Kaliňák, ktorý Vietnamcom poskytol na odlet zo Schengenu vládny špeciál. Ten aj naďalej obvinenia odmieta a tvrdí, že Slovensko mohlo byť pri únose len zneužité. Ani to však podľa neho nie je potvrdené. Viac svetla by do prípadu mal priniesť súdny proces, ktorý sa aktuálne koná v nemeckom Berlíne. Koná aj slovenská prokuratúra, len akosi pomalšie.

Je to až prekvapujúco podobné prípadu, ktorý na Slovensku rezonoval v 90. rokoch. Kým v roku 1995 išlo o únos prezidentovho syna Michala Kováča ml. do Rakúska, v roku 2017 bol v Berlíne unesený bývalý komunistický pohlavár a podnikateľ. Na oba prípady boli na politicky motivovaný únos zneužité tajné služby. Na Slovensku sa justičné orgány nedokázali s prípadom vyrovnať ani po mnohých rokoch. Rovnako tak aj Vietnam naďalej popiera, že by sa jeho občan vrátil do krajiny nedobrovoľne.

„Pár dní po udalosti mi jeden z mojich ochrankárov povedal, že zo Slovenska bol unesený vietnamský občan a že je za tým Kaliňák. Dozvedel sa to od svojich kolegov. Jeden z nich vraj letel s uneseným Vietnamcom aj do Moskvy,“ uviedol v pondelok Kiska na svojom profile.

V ukážke z pripravovanej knihy rozhovorov Kiska ďalej háda, prečo by Slovensko malo pomáhať Vietnamu s únosom. „Desať miliónov eur? Sto? Pre súkromné osoby bezpečne uložených v zahraničnej banke. Mnohí sú ochotní zradiť aj za podstatne nižšie sumy,“ odpovedá Kiska.

Zneužitá pohostinnosť

Exminister vnútra Kiskove tvrdenia označil za nezmysel. Pre Pravdu zdôraznil, že žiadne zlyhanie zo svojej strany nepripúšťa. „Nemali sme to ako vedieť. Zo slovenskej strany do toho nemohol byť zapojený nikto,“ zdôraznil Kaliňák. Nemecké orgány činné v trestnom konaní ho podľa neho nepredvolali.

„Verím, že naša pohostinnosť nebola zneužitá, ale to nevieme nijakým spôsobom vyvrátiť ani potvrdiť. Vieme len to, že nemecké orgány vypočúvali celú posádku lietadla, ktoré vtedy letelo, a z toho nevyplynulo, že by na palube lietadla bol,“ dodal. Tejto verzii podľa vlastných slov verí. Odvoláva sa na to, že keď personál takto vypovedal, nemá dôvod mu neveriť.

Kým na Slovensku prípad skôr stojí, v Nemecku sa koná v súčasnosti už druhý súdny proces s jedným z únoscov, ktorý vietnamského podnikateľa žiadajúceho v Nemecku o politický azyl mal viezť autom do Bratislavy. „Obžalovaný odmietol vypovedať a jeho obhajcovia si vyžiadali čas na preštudovanie spisov. Pojednávanie by malo pokračovať v stredu,“ povedal pre Pravdu berlínsky korešpondent RTVS Tibor Macák.

Priblížil, že obžalovaný si vyžiadal čas na preštudovanie mnohých podrobných usvedčujúcich dôkazov. Sú vraj také silné, že sa očakáva minimálne čiastočné priznanie. „Kladie sa mu za vinu špionážna činnosť, pretože uneseného sledoval a podieľal sa aj na finalizácii únosu. Následne ako jeden z vodičov šoféroval na Slovensko, kde uneseného odovzdal kolegom. Zaujímavé bude práve to, či sa podarí zistiť, čo presne sa vtedy v Bratislave stalo. V tomto ohľade je kľúčovým svedkom,“ ozrejmil Macák.

„Nemecké justičné orgány sú presvedčené, že unesený Vietnamec bol na palube slovenského vládneho špeciálu. Nemôžu ale povedať, či slovenská strana o tom vedela a pomáhala v tom. V obžalobe je účasť Slovenska formulovaná veľmi opatrne. Či o tom Slovensko vedelo, by malo byť predmetom vyšetrovania na Slovensku,“ dodal.

Zapojenie Slovenska bez zmienky

Krajská prokuratúra v Bratislave odmieta kritiku, že by v prípade nekonala. „Vyšetrovanie v danej veci, vykonávané vyšetrovateľom Úradu inšpekčnej služby pod dozorom prokurátorky Krajskej prokuratúry Bratislava a dohľadom prokurátorky Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky naďalej prebieha a nie je pravdou, že v predmetnej trestnej veci nie je vedené trestné konanie. Vec sa aktuálne nachádza v štádiu prípravného konania, ktoré doposiaľ nebolo skončené,“ upozornila prokuratúra.

Krajská prokuratúra priblížila, že ešte v apríli 2020 a opätovne aj v auguste 2021 neúspešne žiadala orgány Vietnamskej socialistickej republiky o právnu pomoc. „Aj napriek viacerým urgenciám zo strany prokuratúry táto doposiaľ výsledky právnych pomoci nedostala. Ich predmetom sú výsluchy osôb, medzi ktoré patrí aj výsluch samotného poškodeného, ktorý mal byť unesený,“ spresnila prokuratúra.

Upozornila tiež, že ďalšiu žiadosť o právnu pomoc bude adresovať príslušnému justičnému orgánu Nemecka, kde aktuálne prebieha s jedným obžalovaných súdny proces. „Jej predmetom bude zadováženie súvisiacich listinných podkladov vrátane obžaloby. Až po doručení výsledkov všetkých žiadostí o medzinárodnú justičnú spoluprácu a oboznámení sa s ich obsahom bude možné rozhodnúť o vykonaní ďalších potrebných procesných úkonov,“ zdôraznila prokuratúra.

Zároveň potvrdila, že rozsudok s prvým odsúdeným už prokuratúra má. „V tomto rozsudku nie je žiadna zmienka o zapojení či účasti slovenských osôb či orgánov na únose vietnamského občana,“ dodala bratislavská krajská prokuratúra.