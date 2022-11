Črtá sa veľké spájanie? Generál Macko rokoval s Ďuriš Nicholsonovou aj s Dzurindom

Europoslankyňa a bývalá dvojka strany SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová oznámila, že rokuje s desiatkami ľudí o budúcom projekte, z ktorého by mohla vzniknúť strana. Na politickej scéne sa zrejme črtá ďalšie veľké spájanie, v ktorom by mohol úlohu zohrať aj generál vo výslužbe Pavel Macko.

Zatiaľ jediným potvrdeným členom jej tímu je Jozef Mihál, čo Ďuriš Nicholsonová uviedla v rozhovore pre Hospodárske noviny. Macko Je najvyššie postaveným Slovákom v štruktúrach NATO a od februára je predsedom mimoparlamentnej strany ODS – Občianski demokrati Slovenska. Pre Pravdu povedal, že sa stretol nielen s Ďuriš Nicholsonovou, ale aj s Mikulášom Dzurindom. Slovensku chce ponúknuť alternatívu.

Na sociálnu sieť ste si dali fotografiu s Luciou Ďuriš Nicholsonovou. Rokovali ste s ňou o spolupráci na jej avizovanom projekte?

Mali sme odborno-politickú konzultáciu, bol to taký prvý kontakt. Rozprávali sme sa o tom, ako obaja vidíme politickú situáciu, lebo ODS je už existujúca strana. Pani Ďuriš Nicholsonová okolo seba združuje nejakú skupinu odborníkov, politikov, ktorí majú ambíciu sa uplatniť, ambíciu zastaviť prepad slovenskej politiky. Aj preto rozmýšľajú, že vytvoria novú stranu. Vzhľadom na to, že my už existujúca strana sme, rokujem s mnohými ľuďmi, nielen s pani Ďuriš Nicholsonovou. Prechádzali sme si, čo kto robí, ako vidíme hlavné problémy Slovenska a ako vidíme možnosti ich riešenia. Pokiaľ by bol priestor na spoločný postup, tak by som bol zlý líder strany, ktorá chce priniesť alternatívu, keby som na niečo takéto nereagoval.

Takže by mohlo prísť k spájaniu strán alebo koalícií?

Nechcem špekulovať. Povedal som, keď bola ODS oficiálne zaregistrovaná, že je našou ambíciou integrovať stredopravé spektrum. Chceme občanom ponúknuť rozumnú, odborne zdatnú, ale predovšetkým politickú a demokratickú alternatívu nielen voči tej toxickej opozícii, ale aj súčasnej populistickej vláde, ktorú by dokázali voliť a ktorá by im ukázala dlhodobejšiu perspektívu solídneho rozvoja Slovenska. To sami nedokážeme, potrebujeme naberať nových ľudí do politiky, ale potrebujeme integrovať aj tú časť roztriešteného politického spektra, ktorá je nám hodnotovo a cieľmi blízka.

Môže sa stať, že prejdete z ODS k Lucii Ďuriš Nicholsonovej alebo ostanete v strane a budete sa spájať?

Skôr je ponuka, keďže existujeme a rastieme, z našej strany na vstup či integráciu s ODS. Chceme spájať malé strany a skupiny, no v politike sa nič nevylučuje. Politika je o tom, že ak chceme dosiahnuť ciele, musíme nájsť aj pragmatický prístup. V každom prípade je to od nás jasný signál, že je čas prestať kopať zákopy a rozdeľovať spoločnosť, v ktorej je dopyt po tom, aby sa začala vytvárať širšia zjednocujúca sila. Sme na začiatku, vnímam aj ďalšie skupiny, konzultujem s ďalšími ľuďmi aj lídrami. Jedna vec je integrovať menšie celky, ale potom je tu hlavná snaha – vytvoriť veľký a silný demokratický blok, ktorý vyhrá voľby.

Foto: archív P. M. Pavol Macko Generál vo výslužbe Pavel Macko

S kým alebo s akými stranami rokujete?

Boli sme v štvorkoalícii so stranami Spolu, Demokratická strana a Šanca (vytvorili koalíciu do spojených volieb, pozn. red.), ale nie sú zďaleka jediní. Rokujeme aj s pani Ďuriš Nicholsonovou. Stretávam sa aj s ďalšími ľuďmi, ktorí verejne hovorili, že chcú niečo vytvoriť. Chcem sa stretnúť aj s lídrami väčších politických strán. Keď sa pozriete na to spektrum, tých možností tam veľa nie je.

Hovorili ste teda aj s niekým z avizovaného projektu Mikuláša Dzurindu, prípadne priamo s ním?

Určite áno. Konzultovali sme aj s pánom Dzurindom a nič nezatvárame ani neotvárame. Všetko je v procese a treba si to premyslieť. My máme subjekt a fungujeme ako strana, máme štruktúry. Vždy je to o detailných diskusiách, ale vo všeobecnej rovine je tu od nás ponuka pre všetkých, ktorí sa orientujú na stredopravé demokratické spektrum a vyznávajú základné hodnoty ako my. Od nás je tu ponuka, aby sa prišli integrovať k nám, máme priestor aj v orgánoch strany. Nebavme sa o tom, kto bude líder, ale o tom, čo chceme. Ak sa vieme zhodnúť, tak priestor na spoluprácu, ale aj integráciu tu je. Snažíme sa uchovať našu značku, tá nie je založená na Mackovi ani na ľuďoch, ktorí ju zakladali.

Chceme založiť tradíciu občiansko-demokratickej strany, lebo je tu veľa konfesijných a zafarbených strán, ktoré sa chytajú jednej ideológie. Pre nás je základná idea liberálna demokracia. Máme tu Bystrickú deklaráciu, ktorá je veľmi široká, a všetci, ktorí sa k nej vedia prihlásiť, tak sú dobrí, aby vstúpili do strany priamo alebo minimálne, aby to boli tesní partneri do zápasu. Vidíme, že na Slovensku prebieha základný boj o to, akú podobu má mať krajina – či to bude orbánovský režim, klerokracia, či tu príde autoritársky režim s nádychom totality, alebo či udržíme liberálnu demokraciu a udržíme tú jasnú západno-civilizačnú orientáciu, kam Slovensko tisícročie historicky patrí. Nie sme proti nikomu, ale špekulovať, či Slovensko patrí viac na východ alebo na západ, je nezmysel. Chceme byť jasne čitateľní pre občanov, ktorí to vnímajú podobne ako my. Snaha o to byť nejakou treťou cestou medzi civilizačnými priestormi sa spravidla nekončí dobre.

Rokovali ste aj s bývalým šéfom diplomacie Ivanom Korčokom?

Toto zatiaľ nebudem komentovať.