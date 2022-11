Parlament bude rokovať o nekrátení sumy opatrovateľského príspevku penzistom

Jej návrh by tiež umožnil zvýšenie príspevku na opatrovanie o 100 eur mesačne, ak poberateľ dôchodku opatruje jedno alebo viacero nezaopatrených detí s ťažkým zdravotným postihnutím. Ak by novelu zákona parlament schválil, zo štátneho rozpočtu by si tieto opatrenia vyžiadali 70 miliónov eur ročne.

Poslanci v druhom čítaní prerokujú aj návrh novely Zákonníka práce od poslancov za stranu Smer Martina Nemkyho a Borisa Suska. Opoziční poslanci navrhujú zmeniť súčasné ustanovenia pracovného kódexu o určení výšky minimálnej mzdy a o určení výšky niektorých príplatkov ku mzde. Príplatky, ktoré sú v súčasnosti v Zákonníku práce stanovené pevnou sumou, by sa mali od začiatku budúceho roka opätovne naviazať na minimálnu mzdu. Suma príplatku za prácu v sobotu má byť najmenej vo výške 50 percent minimálnej mzdy v eurách za hodinu a u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, sa navrhuje možnosť dohodnúť nižšiu sumu, najmenej 45 percent minimálnej mzdy za hodinu. Výška príplatku za prácu v nedeľu má byť 100 percent minimálnej mzdy v eurách za hodinu a u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, najmenej 90 percent minimálnej mzdy za hodinu.