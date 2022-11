Fico chce pre migráciu odvolávať Mikulca, šéfa migračného označil za "Sorosovo dieťa"

Predseda strany Smer Robert Fico tvrdí, že ich sem jednoducho pustili a nechali to tak. Na tlačovej konferencii to označil za úplné zlyhanie štátu. Považuje za neakceptovateľné, čo sa deje v mestách a obciach v blízkosti českých hraníc. Riaditeľom migračného úradu je podľa Fica „čisté Sorošovo dieťa" a dodal, že je známe, aká je Sorošova migračná politika.

Riaditeľ migračného úradu Ján Orlovský sa spolu s rezortom vnútra podľa Fica len prizerá neakceptovateľnej situácii. Kombinácia „Sorošovho sluhu" a ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), ktorého označil za najneschopnejšieho ministra vnútra v dejinách, podľa predsedu strany Smer má za následok to, čo vidíme v Kútoch a iných prihraničných mestách.

Fico označil za bezprecedentné, že policajný prezident Štefan Hamran obviňoval českú políciu z prevádzačstva, keď vracajú migrantov na územie Slovenska.

Fico odmietol útoky na českú políciu, ktorá podľa neho len robí to, čo má robiť, a teda chráni české hranice pred nelegálnou migráciou, čo označil za dôsledok zlyhania Mikulca a Orlovského. Zdôraznil, že takáto situácia by za ich čias nenastala.

Pripomenul, ako v minulosti chránili hranice pred prílevom migrantov, a to hliadkami na hraniciach s Maďarskom, nákupom technických zariadení, ktoré mali zabrániť prechodu, ale aj vracaním migrantov do Maďarska tak, ako to robí Česká republika voči Slovensku v súčasnosti.

Fico dodal, že v časoch najväčšej migračnej krízy na Slovensku nebolo možné vidieť živého migranta. Pripísal to tomu, že jeho vláda i vtedajší minister vnútra Róbert Kaliňák (Smer) robili svoju prácu, čiže chránili hranice Slovenskej republiky a robili všetko, čo mohli pre ochranu vonkajších hraníc Schengenu.

Fico tiež vyhlásil, že vďaka jeho práci neprešli v minulosti povinné kvóty na migrantov. Doplnil, že si neprajú prítomnosť ucelenej moslimskej komunity na Slovensku, ktorá by menila charakter štátu. Je naklonený pomoci i regulácii a kontrole, ale odmieta prizeranie blížiacej sa katastrofe, tak, ako to podľa neho robí Orlovský a šéf rezortu vnútra. Situácia sa podľa neho môže zhoršovať, ak tam bude taký „neschopný baran", ako je minister vnútra Mikulec.

Mimoriadna schôdza k zdravotníctvu

Fico tiež informoval, že jeho strana podala aj návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu k situácii v zdravotníctve. Predložil uznesenie s konkrétnymi požiadavkami lekárov a zdravotníckych pracovníkov aj so záväzkom pre vládu prijať spoločné memorandum, ktoré má prispieť k upokojeniu situácie.

Návrh s potrebnými podpismi podali v pondelok. Mimoriadne rokovanie by sa mohlo podľa jeho slov začať hneď po skončení aktuálnej 75. schôdze. „Ľudia majú ústavné práva pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť,“ zdôraznil Fico.

Poukázal na množstvo podaných výpovedí lekárov. Upozornil, že nemocnice hlásia odklad operačných zákrokov, pretože ich nebude mať kto vykonať. Pýta sa, čo robí vláda. Ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému (nominant OĽaNO) vyčíta, že hovorí o memorande s lekármi, ktoré ešte nikto nevidel, ako aj rokovania, ktoré nemajú výsledky. Podčiarkol, že vláda musí rokovať o vážnych požiadavkách lekárov.

Šéf Smeru uviedol, že sa dohodli s odborármi a zdravotníckymi pracovníkmi, že preberú ich požiadavky a prenesú ich do uznesenia NR SR. Ozrejmil, že požiadavky sa netýkajú len platov lekárov a zdravotníkov či platieb poistného, ale aj systematických riešení v otázke vzdelávania.

Doplnil, že v predloženom uznesení jednotlivé požiadavky pomenúvajú a kladú k nim aj termíny riešenia. „Žiadame vládu, aby urobila všetko pre podpísanie memoranda medzi zdravotníckymi pracovníkmi, lekármi, odbormi a vládou, ktoré upokojí situáciu,“ doplnil.