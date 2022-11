Tisova ulica vo Varíne bude i napriek neplatnému referendu zrejme minulosťou

Obce by mohli byť po novom povinné zmeniť neprípustný názov ulice alebo iného verejného priestranstva. Vyplýva to z novely zákona o obecnom zriadení, ktorú v utorok posunulo plénum do druhého čítania. Novelu podporilo 66 poslancov a poslankýň zo 129 prítomných.